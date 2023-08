Profil Kevin Caesario Akbar, Pegolf Indonesia Raih Gelar Profesional Usai Juara The Indonesia Pro-Am

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegolf nasional Indonesia, Kevin Caesario Akbar berhasil meraih gelar profesional pertamanya setelah menjadi juara dalam turnamen The Indonesia Pro-Am. Gelar ini menjadi capaian penting dalam kariernya setelah beberapa pengalaman sukses dalam dunia golf.

Melansir Antaranews, Kevin memenangi turnamen golf The Indonesia Pro-Am yang berlangsung di Gunung Geulis Country Club, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 18 Agustus 2023.

"Hari ini mainnya solid banget. Pukulan bagus. Ada beberapa kesalahan, tetapi tidak fatal. Puttingnya juga bagus. Kuncinya tenang. Karena kebetulan satu grup dengan pemain-pemain Indonesia, jadi mainnya bisa lebih rileks," kata Kevin melalui pernyataan tertulis kepada Antaranews.

Saat ini, Kevin Caesario Akbar berada di posisi puncak klasemen dengan selisih lima pukulan di atas tiga pegolf yang berada di peringkat T2, yaitu Deyen Lawson, Charng-Tai Sudsom, dan James Leow. Ketiganya mencatatkan skor 7 under.

Kevin juga mendominasi atas tujuh pegolf Indonesia lainnya yang berhasil melewati batas cut off, seperti Syukrizal, Danny Masrin, Elki Kow, Almay Rayhan Yaquta, Jonathan Wijono, Rory Hie, dan Bradley Taslim. Batas cut off dalam The Indonesia Pro-Am ditetapkan pada 143 pukulan atau 2 over.

Profil Kevin Akbar

Mengutip pernyataannya dalam video yang diunggah kanal Youtube Leonian Golf Indonesia, sebelum menjadi golfer profesional, Kevin telah menjadi anggota Tim Nasional Indonesia pada rentang 2013 hingga 2018.

Pria kelahiran Bogor pada 24 Februari 1998 ini juga meraih berbagai prestasi, seperti menjadi bagian dari tim yang turut dalam turnamen multi event seperti SEA Games dan Asian Games.

Kevin memutuskan untuk menjadi pegolf profesional pada 2019. Kiprah Kevin dalam dunia profesional dimulai empat tahun lalu, ia berhasil lolos cut pada Indonesia Open dan beberapa kali meraih peringkat top 5 dalam turnamen local tour.

Ia juga mendapatkan kartu untuk berkompetisi dalam Philippine Golf Tour berkat peringkat top 10 pada tahun tersebut. Selain itu, Kevin juga memperoleh pengakuan dari merek golf ternama, Callaway.

Sejak itu, ia berpartisipasi dalam beberapa turnamen Asian Tour dan Philippine Golf Tour. Namun, langkahnya terhenti oleh pandemi Covid-19 pada 2020.

“Tapi pada saat 2020 ketika saya sudah menyesuaikan banyak planning, ternyata Covid melanda. Jadi saya masih belum terlalu banyak achievement yang lancar di dunia profesional,” katanya.

Meskipun begitu, Kevin terus berjuang dan berhasil mengukir prestasi di dunia golf profesional. Keberhasilan Kevin dalam The Indonesia Pro-Am merupakan tonggak bersejarah. Ia berhasil mengatasi tantangan dan mempertahankan permainannya meskipun mengalami hambatan.

Dalam turnamen tersebut, Kevin memasuki putaran akhir dengan keunggulan lima pukulan dan akhirnya mengakhiri turnamen dengan skor 10 under. Prestasi ini mengukuhkan dirinya sebagai juara dalam nomor individu.

Kevin juga berbagi bahwa ketenangan adalah kunci keberhasilannya dalam turnamen tersebut. Ia mengakui bahwa dukungan dari keluarga, terutama orang tuanya, menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.

"Yang bikin tenang sih ketika saya bilang ke diri saya itu kalau memang sudah ditakdirkan untuk menang, pasti menang. Kalau nggak, meski sudah berusaha sekeras apapun pasti gak bisa menang," ujar Kevin.

Kemenangan Kevin di hari yang berdekatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-78 juga memberikan makna yang mendalam. Meskipun meraih gelar profesional pertamanya, Kevin tetap rendah hati dan tidak merasa puas. Ia berkomitmen untuk terus berusaha dan tidak terlena oleh kesuksesan ini.

Kiprah Kevin dalam dunia golf masih akan terus berlanjut, dan ia akan kembali bertanding dalam turnamen BNI Ciputra Golfpreneur setelah ini. Dengan kemenangan ini, Kevin Caesario Akbar telah menorehkan namanya sebagai salah satu pemain golf berbakat Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional.

