Jadwal Semifinal Piala Dunia FIBA 2023 Hari Ini: Timnas Basket Amerika Waspadai Semangat Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Duel antara Timnas Basket Amerika Serikat dan Jerman akan tesaji di babak semifinal Piala Dunia FIBA 2023. Kedua tim akan berhadapan di Manila, Jumat, 8 September 2023, mulai 19.40 WIB.

Pemain AS, Austin Reaves, menyatakan ia dan kawan-kawan mewaspadai lawan mereka. Kebanggaan nasional akan mengubah Jerman menjadi tim yang kuat.

Reaves, 25 tahun, akan berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Los Angeles Lakers Dennis Schroder. Ia mengantisipasi Schroder menjadi pemain yang berbeda setelah ia mengenakan seragam tim nasional.

“Semangat yang dia miliki untuk bola basket, ketika berhubungan dengan Olimpiade, Piala Dunia, hal-hal seperti itu, meningkat sebesar 10, hanya karena dia begitu bersemangat soal nasionalismenya,” kata Reaves. “Mereka semua seperti itu.”

Jerman merupakan satu-satunya tim tak terkalahkan di Piala Dunia FIBA ini. Mereka di semifinal dengan kemenangan tipis atas Latvia pada hari Rabu.

Schroder tampil buruk dalam laga perempat final itu. Ia hanya menceploskan empat dari 26 upaya mencetak poin. Namun, kapten AS Jalen Brunson mengatakan playmaker Jerman itu tetap harus diwaspadai karena "dapat melakukan apapun yang dia inginkan di lapangan kapan saja".

“Dia mempunyai karunia-karunia itu,” kata Brunson.

“Kami hanya harus mengunci diri dalam pertahanan. Meskipun dia banyak melakukan apa yang mereka lakukan, dia tidak melakukan segalanya sendirian.”

Amerika Serikat juga memiliki banyak pemain berbakat dan menunjukkannya dalam kemenangan 100-63 di perempat final atas Italia pada hari Selasa.

Pelatih kepala Steve Kerr siap mengeluarkan seluruh bakat menyerangnya melawan Jerman. Ia merasa tidak perlu berpidato sebelum pertandingan.

“Saya pikir tugas utama staf kami saat ini adalah memberi mereka cetak biru,” kata Kerr.

“Segala sesuatu yang telah kami lakukan sebagai persiapan selama lima setengah minggu terakhir adalah untuk mencapai titik ini."

“Tunjukkan pada mereka apa yang perlu mereka lakukan, biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri – itulah rencananya.”

Kerr menyebut shooting guard Anthony Edwards - pencetak gol terbanyak Amerika di turnamen tersebut - "salah satu pemain paling berbakat di dunia".

Selain laga AS vs Jerman, semifinal Piala Dunia FIBA 2023 hari ini juga akan menghadirkan pertandingan Serbia vs Kanada. Keduanya akan berhadapan mulai 15.45 WIB.

REUTERS

