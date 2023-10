Lionel Messi Torehkan Rekor Raih Ballon d'Or Delapan Kali, 2 di Antaranya Kontroversial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi menorehkan rekor dengan meraih Ballon d'Or untuk kedelapan kali dalam kariernya sebagai pemain profesional. La Pulga meraih penghargaan terbarunya dalam gala di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa dinihari WIB, 31 Oktober 2023.

Lionel Messi mengalahkan sejumlah kandidat lainnya dalam daftar finalis Ballon d'Or 2023 ini seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Ketiganya adalah finalis yang diumumkan David Beckham (Presiden Inter Miami dan legenda timnas Inggris) di podium malam itu sebelum akhirnya David Beckham menyebutkan nama Lionel Messi.

Lionel Messi menang lagi. Kali ini penghargaan tersebut lauak diterimanya mengingat apa yang telah diraihnya sepanjang 2022-2023 ini. Ia sangat berperan mengantar Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Trofi Ballon d'Or 2023 yang baru diraihnya kemungkinan besar akan menempatkannya sebagai The Best of All Time. Dia satu-satunya yang telah delapan kali memenangkan trofi penghargaan paling bergengsi dalam sepak bola untuk kategori individu.

Bersama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi menjadi legenda unik di arena Ballon d'Or. Namun, Lionel Messi terus menambah jarak jumlah Ballon d'Or yang telah diraihnya. ketika Lionel Messi telah meraih 8 Ballon d'Or, Ronaldo baru meraih 5.

Namun, dalam dua Ballon d'Or lainnya, kemenangan Messi tidak semutlak tahun ini. Dari delapan Ballon d'Or itu, ediri 2010 dan 2021 yang dimenanginya dianggap kontroversial.

Dua yang Kotroversial: Ballon d'Or 2010 dan 2021

Tiga belas tahun lalu, pada 2020, merupakan Ballon d'Or paling kontroversial yang pernah ada dari sejarah penghargaan paling bergengsi ini. Penghargaan tersebut menimbulkan keramaian di publik sepak bola dunia.

Pasalnya, saat itu, ketika kebanyakan publik sepak bola dunia yakin bahwa Andres Iniesta atau Xavi Hernandez akan meraihnya. Namun, Lionel Messi lebih dipilih ketimbang keduanya.

Itu merupakan trofi Ballon d'Or kedua dalam kariernya setelah yang diraihnya pada 2009. Yang menarik, setelah penghargaan tersebut diberikan, Messi sendiri menyampaikan pengakuannya bahwa dirinya pun sebenarnya tidak menyangka akan mendapatkan trofi tersebut.

Kontroversi itu muncul karena pada tahun tersebut, Timnas Spanyol baru saja meraih gelar Piala Dunia dan sukses tersebut jelas karena peran penting dari dua gelandang Barcelona ketika itu, Andres Iniesta dan Xavi Hernandez.

Keputusan memberikan trofi Ballon d'Or kepada Lionel Messi pun dipertanyakan kebanyakan publik sepak bola dunia.

Pada Ballon d'Or 2010 itu, Lionel Messi di posisi pertama sedangkan Andres Iniesta di posisi kedua, dan Xavi Hernandez di peringkat ketiga. Pada tahun itu pula merupakan tahun pertama Ballon d'Or diselenggarakan oleh FIFA (2010 hingga 2015).

Ballon d'Or Lionel Messi yang juga berjalan dengan kontroversial adalah Ballon d'Or 2021. Itu merupakan Ballon d'Or ke-7 dalam kariernya.

Ketika Lionel Messi menerima anugrah tersebut, publik sepak bola dunia sebenarnya meyakini trofi itu harus diberikan kepada Roberto Lewandowski. Penilaian tersebut bukan hanya karena sepanjang musim itu, Robert Lewandowski masih membuktikan tetap sebagai mesin gol dengan menorehkan rekor 41 gol di Bundesliga 2020-2021.

Penghargaan tersebut juga dinilai pantas untuk Robert Lewandowski karena setahun sebelumnya Ballon d'Or (2020) tidak diadakan karena terjadinya wabah Covid-19.

France Football pun kemudian memberikan pernyatannya setelah acara seremonial Ballon d'Or 2021 tersebut dengan menyatakan bahwa France Football "berutang" kepada Robert Lewandowski terkait tidak digelarnya Ballon d'Or 2020.

Pencapaian Lionel Messi dalam Enam Ballon d'Or yang Bebas dari Kontroversi:

Ballon d'Or 2023

Lionel Messi membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Lionel Messi kemudian pergi meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung ke Inter Miami.

Gol: 49

Assist: 30

Gelar: Piala Dunia, Liga Prancis, Piala Super Prancis, Piala Liga Prancis.

Ballon d'Or 2021

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lionel Messi meraih Ballon d'Or di tahun ini dengan salah satu gelar utama di timnas Argentina yaitu juara Copa America 2021.

Gol: 41

Assist: 14

Gelar: Piala Raja, Copa America.

Ballon d'Or 2019

Pada Ballon d'Or ini, Lionel Messi mencatatkan 12 gol di Liga Champions dan 35 gol di La Liga.

Gol: 50

Assist: 18

Gelar: La Liga.

Ballon d'Or 2015

Ini juga tahun terbaik dalam karier Lionel Messi sebagai pemain di mana dia menjadi penctak gol di La Liga.

Gol: 52

Assist: 26

Gelar: Liga Champions, La Liga, Piala Raja, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub

Ballon d'Or 2012

Lionel Messi meraih gelar ini setelah mencatatkan gol yang fantastis yaitu mencapai 91 gol. Ini Ballon d'Or keempat dalam kariernya meski pada musim ini dia hanya meraih satu trofi di klub.

Gol: 91

Assist: 22

Gelar: Piala Raja.

Ballon d'Or 2011

Ballon d'Or 2011 menjadi Ballon d'Or ketiga secara beruntun dalam penghargaan individu ini. Hanya tiga dalam sejarah yang pernah tiga kali meraihnya yaitu Johan Cruyff, Michel Platini, dan Marco van Basten.

Gol: 59

Assist: 36

Gelar: Liga Champions, La Liga, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub

Ballon d'Or 2010

Ballon d'Or yang mengejutkan setelah Lionel Messi tetap di posisi pertama di atas Iniesta dan Xavi yang membawa Spanyol juara Piala Dunia.

Gol: 60

Assist: 17

Gelar: La Liga, Piala Super Spanyol.

Ballon d'Or 2009

Trofi Ballon d'Or pertama yang diraih Lionel Messi ditandai dengan membawa Barcelona meraih 6 gelar saat di bawah asuhan Pep Guardiola.

Gol: 41

Assist: 15

Gelar: Liga Champions, La Liga, Piala Raja, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antarklub.

AS

Pilihan Editor: Mengenal Aitana Bonmati, Peraih Ballon d'Or Feminin 2023