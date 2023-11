Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-13 dan Klasemennya: Ada Manchester City vs Liverpool

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan kembali hadir minggu ini setelah dua pekan terhenti karena agenda FIFA Matchday. Rangkaian pertandingannya pekan ke-13 akan berlangsung Sabtu hingga Selasa dinihari, 25-18 November 2023.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji adalah Manchester City vs Liverpool, yang akan berlangsung pada Sabtu malam. Ini akan jadi bentrokan dua calon kuat juara musim ini.

Manchester City, yang merupakan juara bertahan, masih memuncaki klasemen dengan nilai 28. Liverpool ada di posisi kedua dengan nilai terpaut satu. Karena itu, bila menang, The Reds akan bisa menggeser The Citizens dari posisinya.

Laga lain yang juga menarik adalah Newcastle vs Chelsea, yang juga akan berlangsung Sabtu malam. Newcastle tengah mengalami penurunan dan kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 20. Chelsea dalam posisi lebih buruk, urutan ke-10, dengan nilai 16.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-13 juga akan menampilkan pertandingan Brentford vs Arsenal, Tottenham vs Aston Villa, dan Everton vs Manchester United.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

19:30 Manchester City vs Liverpool

22:00 Burnley vs West Ham

22:00 Luton vs Crystal Palace

22:00 Newcastle vs Chelsea

22:00 Nottingham vs Brighton

22:00 Sheffield United vs Bournemouth.-

Minggu, 26 November 2023

00:30 Brentford vs Arsenal

21:00 Tottenham vs Aston Villa

23:30 Everton vs Manchester United.

Selasa, 28 November 2023

03:00 Fulham vs Wolves.

Klasemen Liga Inggris

