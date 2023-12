Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2023-24 Pekan Ke-23, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 akan memasuki pekan ke-23. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Sabtu hingga Senin, 16-18 Desember 2023.

Salah satu kiprah tim yan layak dinantikan adalah Borneo FC. Mereka saat ini memuncaki klasemen dengan mengemas nilai 48 dari 22 laga. Mereka unggul 8 poin dari Bali United di posisi kedua.

Borneo FC akan menyambangi Ran Nusantara pada Sabtu, 16 Desember 2023. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Sultan Agung Bantul, mulai 15.30 WIB.

Borneo lebih diunggulkan meski akan tampil di kandang lawan. Mereka kehilangan poin sekali, saat ditahan lawannya, dalam lima laga terakhirnya. Pada periode sama, Rans tak pernah menang, termasuk tiga kali kalah, sehingga kini melorot ke posisi ketujuh klasemen.

Bali United, yang jadi rival utama Borneo FC dalam perebutan gelar, akan menjalani laga berat pada Senin, 18 Desember 2023. Mereka akan menjamu Persib Bandung, yang kini ada di posisi ketiga klasemen. Kedua tim hanya terpaut satu poin.

Pertemuan kedua tim diprediksi akan berlangsung ketat. Pada putaran pertama lalu, di markas Persib, Bali United mampu memaksakan hasil seri 0-0.

Laga yang patut ditunggu pada pekan ini adalah Persija Jakarta melawan PSS Sleman, yang akan berlangsung Sabtu malam, 16 Desember 2023. Persija saat ini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 29, unggul tiga angka dari PSS Sleman yang ada di urutan ke-12.

Selain tiga laga di atas, jadwal lain pada pekan ke-23 antara lain menampilkan pertandingan PSIS Semarang vs Madura United, Persikabo 1973 vs Persebaya, Persis Solo vs Dewa United, Barito Putera vs Arema FC, Bhayangkara FC vs Persita, serta Persik Kediri vs PSM Makassar.

