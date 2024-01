6 Fakta Sosok Megawati Hangestri, Pemain Daejeon JungKwanJang yang Masuk All Star Voli Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Bola Voli Putri Korea Selatan atau V-League akan kembali bergulir pada awal Januari 2024. Pertandingan pertama mempertemukan duel dua klub Daejeon JungKwanJang Red Sparks dengan juara bertahan, Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Duel tersebut berlangsung pada Senin, 1 Januari 2024 di Gimnasium Indoor Gimcheon.

Dalam pertandingan putaran keempat Liga Voli Korea itu, Red Sparks diperkuat oleh atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dengan tampil solid, Red Sparks berhasil meraih poin penuh dan memutus catatan kekalahan dalam empat laga beruntun terakhirnya. Red Sparks sukses menang 3-1 dengan rincian skor 25-23, 20-25, 25-20, 25-23.

Baca Juga: Pelatih Red Sparks Kritik Performa Megawati Hangestri Usai Takluk dari Pink Spiders

Megawati Hangestri kembali mencuri perhatian publik. Dia mencatat 40 persen sukses menyerang dan melancarkan 20 kali percobaan. Dia juga membukukan empat blok sukses, terbanyak di antara rekan-rekannya.

Berikut sejumlah fakta Megawati Hangestri, pemain voli dari klub Red Sparks.

1. Masuk dalam Tim All Star Voli Korea

Megawati masuk dalam Tim All Star Liga Bola Voli Korea untuk berlaga di Dodram 2023-2024 V-League All Star Game. Ini menjadikan Megawati sebagai atlet bola voli Indonesia pertama yang mencapai prestasi tersebut.

Pemain All Star Voli Korea ini dipilih melalui sistem online lewat situs resmi Federasi Bola Voli Korea (KOVO) pada 5-11 Desember lalu. Sistem ini memungkinkan para pecinta voli Korea untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan atlet yang akan bertanding nanti. Hasilnya, tim ini akhirnya melahirkan total 59.117 suara.

2. Jadi MVP di Putaran Pertama Liga Voli Korea

Megawati berhasil menutup putaran pertama V-League 2023-2024 dengan terpilih sebagai Most Valuable Player atau MVP. Ini adalah penghargaan untuk pemain dalam dunia olahraga yang dinilai berkontribusi paling penting dalam tim atau permainan.

Pemain voli asal Jember, Jawa Timur, itu mencatatkan kontribusi yang signifikan selama pertandingan di putaran pertama. Dengan total raihan 138 poin, dia menduduki peringkat keempat sebagai pemain yang menyumbang poin terbanyak untuk klub.

Hal ini membuat Megawati mengungguli sejumlah pemain V-League lain, seperti Gyselle Silva dari GS Caltex Seoul KIXX, Kim Yeon Koung dari Heungkuk Life Pink Spiders, dan Vanja Bukilic dari Korea Expressway Hi Pass.

3. Dipuji Media Korea

Penampilan Megawati yang impresif mendapat pujian dari salah satu media Korea, Naver. Dalam laporannya, Naver menyebut bahwa atlet yang dijuluki Megatron itu mempunyai kekuatan dalam serangan. Dia juga memiliki servis yang kuat dan dianggap lebih baik dari pemain asing lainnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Opposite spiker timnas Indonesia tersebut disorot karena mampu memimpin Red Sparks untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Incheon Heungkuk Life Pink Spiders yang diperkuat Dewi Voli Korea Selatan, Kim Yeon-kyung.

4. Disebut Sebagai Pemain Asing Paling Impresif di Liga Voli Korea

Megawati berhasil mencatatkan 73 poin dalam beberapa pertandingan awal saat membela Red Sparks. Dia juga memiliki persentase kesuksesan menyerang sebesar 45,21 persen. Performa Megawati ini ternyata melebihi ekspektasi banyak pihak. Dengan statistik tersebut, Megawati menjadi salah satu pemain asing dengan performa paling impresif di Liga Voli Putri Korea Selatan bersama Giselle Silva, pemain GS Caltex.

5. Berkarier Sejak Usia 14 Tahun

Megawati Hangestri Pertiwi atau yang akrab disapa Megawati adalah pemain voli Indonesia yang lahir pada 20 September 1999. Atlet asal Jember, Jawa Timur ini diketahui telah memulai kariernya di dunia olahraga bola voli sejak berusia 14 tahun.

Karier profesional Megawati dimulai saat masuk dalam skuad Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2015. Dia juga membela tim Jakarta Pertamina Fastron pada 2015-2017 yang berlaga di Proliga. Setelah itu, Megawati sempat bermain di berbagai klub voli, baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa klub yang pernah dibelanya adalah Surabaya Bank Jatim, Jakarta Pertamina Energi Putri, Jakarta BNI 46 Putri, Supreme Chonburi E.Tech Thailand, Jakarta pertamina Fastron, Ha Phu Thanh Hoa Vietnam, dan Bandung BJB Tandamata. Saat ini, Megawati membela klub voli Korea Selatan, Daejeon JungKwanJang Red Sparks dengan posisi sebagai opposite.

6. Prestasi Megawati

Selama berkarier sebagai atlet voli, Megawati telah mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya adalah medali perunggu di Southeast Asia Games atau SEA Games 2023, MVP Livoli Divisi Utama 2022, Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022, dan Best Server Proliga 2022. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021, dan Best Server ASEAN Grand Prix 2019.

RADEN PUTRI | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Shin Tae-yong Janji Turunkan Skuad Terbaik di Laga Kedua Timnas Indonesia vs Libya