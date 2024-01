Daniele De Rossi Jadi Pelatih AS Roma, Berikut Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma telah mengumumkan Daniele De Rossi ditunjuk sebagai pelatih kepala hingga 30 Juni 2024, menggantikan Jose Mourinho.

Setelah 18 tahun berkarier sebagai pemain bersama AS Roma, Daniele De Rossi kembali ke rumahnya sebagai pelatih kepala, dengan pertandingan perdana di Serie A melawan Verona di Stadio Olimpico.

"Kami senang dapat menyerahkan peran manajerial AS Roma kepada Daniele De Rossi, karena kami merasa kepemimpinan dan ambisinya yang selalu menjadi ciri khasnya dapat membuktikan keputusan yang sangat penting dalam mencapai tujuan tim hingga akhir musim." ujar pemilik AS Roma, Dan Friedkin dan Ryan Friedkin seperti dilansir dari situs resmi AS Roma.

Mengenal De Rossi

Daniele De Rossi lahir pada 24 Juli 1983, di Roma, Italia. Memiliki tinggi badan 1,84 meter, De Rossi merupakan pemain sepakbola berkebangsaan Italia yang berposisi sebagai gelandang bertahan atau tengah.

Baca Juga: AS Roma Tunjuk Daniele De Rossi sebagai Pengganti Jose Mourinho yang Dipecat

Dilansir dari TransferMarkt, kariernya dimulai ketika bergabung dengan akademi AS Roma sebagai remaja pada tahun 2000, dan debut bersama tim utama dilakukan pada 2001.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan total 616 penampilan dan 63 gol untuk Giallorossi dalam segala kompetisi, De Rossi menempati posisi kedua dalam rekor penampilan sepanjang masa klub. Bersama AS Roma, ia meraih Coppa Italia dua kali (2007 dan 2008) dan Supercoppa pada tahun 2007.

Ia juga mencatatkan prestasi sebagai Pemain Terbaik tahun 2009 dan memiliki sejumlah gelar juara, termasuk satu gelar juara Liga Argentina bersama Boca Juniors pada musim 2019/2020.

Di level internasional, De Rossi juga meraih sukses dengan membela Tim Nasional Italia. Total 117 penampilan dan 21 gol dilakoninya, termasuk kemenangan Piala Dunia 2006 bersama rekan setimnya di Roma, Francesco Totti dan Simone Perrotta.

Setelah pensiun dari sepakbola, De Rossi bergabung dengan staf pelatih timnas Italia, di mana ia meraih trofi Kejuaraan Eropa pada 11 Juli 2021 di Stadion Wembley. Musim lalu, ia menjadi pelatih kepala SPAL sebelum kini ditunjuk sebagai pelatih kepala AS Roma.

Pilihan Editor: AS Roma Tunjuk Daniele De Rossi sebagai Pengganti Jose Mourinho yang Dipecat