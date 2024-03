Jadwal Penjualan Tiket Red Sparks vs Indonesia All Stars, Ada Kategori Khusus Jumpa Megawati Hangestri Cs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi mengumumkan jadwal penjualan tiket pertandingan eksibisi antara Daejeon JungKwanJang Red Sparks atau Red Sparks vs Tim Indonesia All Star. Ada beberapa kategori yang bisa dibeli dan salah satu tiketnya bakal dijual mulai hari ini Sabtu, 23 Maret 2024 pada pukul 16.00 WIB.

Pertandingan Red Sparks vs Indonesia All Star bakal digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April mendatang. Terdapat delapan kategori tiket yang akan dijual oleh pihak penyelenggara dengan tambahan satu kategori khusus bernama fans signing category.

LPDUK telah mengumumkan harga tiket untuk category fans signing yang berada pada angka Rp 5,5 juta. Calon penonton yang membeli tiket ini bisa mengikuti kegiatan meet and greet dengan Megawati Hangestri dan kawan-kawan, termasuk tim Indonesia All Star. Selain itu, bakal ada hadiah jersey player issue Red Sparks dan tim Indonesia All Star, beserta akses khusus dengan fans sign ID card.

Adapun pemilik fans signing category tiket nantinya bakal duduk sejajar dengan pemegang tiket kategori A1. Namun bedanya, tiket kategori A1 tidak mendapat berbagai keuntungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Laga Red Sparks vs Indonesia All Star digelar dalam rangka menyambut musim baru kompetisi bola voli Tanah Air, Proliga 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui olahraga.

"Ini adalah tindak lanjut pertemuan saya dengan pemerintah Korea Selatan di bidang olahraga. Voli antusiasnya sangat baik, ditambah lagi dengan aksi-aksi Megawati bersama klubnya Red Sparks yang semakin menjadi perbincangan publik," ujar Dito dikutip dari Antara.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pihak Red Sparks sebelumnya memastikan bahwa mereka akan datang ke Indonesia dengan skuad penuh. Selain Megawati, bintang lainnya, seperti Giovanna Milana, Yeum Hye Seon, dan Jung Ho Young bakal turut serta. Sementara tim Indonesia All Star sendiri diperkuat sejumlah pemain tim nasional, macam Yolla Yuliana, Wilda Siti Nurfadilah, dan Hany Budiarti.

Berikut jadwal penjualan tiket pertandingan Red Sparks vs Indonesia All Star:

23/03/2024 (16.00 WIB) Fan Signing Category: Rp 5,5 juta

26/03/2024 (10.00 WIB) Early Bird semua kategori

29/03/2024 (10.00 WIB) General Sales semua kategori

29/03/2024 (TBC) VVIP & VIP ROOM

RED SPARKS FUN VOLLEYBALL

Pilihan Editor: Jadwal Bola Laga Persahabatan Minggu Dinihari, 24 Maret 2024: Inggris vs Brasil dan Prancis vs Jerman