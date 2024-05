Jadwal Tinju Dunia Mike Tyson vs Jake Paul: Tiket Pertarungan Sudah Mulai Dijual

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia yang kini banyak dinantikan adalah duel Mike Tyson melawan Jake Paul. Mantan juara kelas berat dunia ini akan menghadapi youtuber yang beralih jadi petinju di Stadion AT&T di Arlington, Texas, pada 20 Juli 2024.

Tyson, yang memiliki julukan Si Leher Beton, memiliki rekor menang kalah 50 (44 KO)-6. Sedangkan Jake Paul, yang dijuluki The Problem Child, memiliki catatan 9 (6 KO)-1.

Duel tinju non-gelar itu akan digelar oleh Netflix dan Most Valuable Promotions (MVP). Digelar di markas Dallas Cowboys, salah satu klub di NFL, pertarungan nanti diproyeksikan akan menarik minat banyak penonton.

Tiket untuk duel Jake Paul vs Mike Tyson berikut partai-partai tambahannya sudah mulai dijual di SeatGeek.

Untuk partai tambahan, juara dunia kelas ringan super tak terbantahkan Katie Taylor (23-1, 6 KO) akan kembali naik ring melawan juara kelas bulu sejati Amanda “The Real Deal” Serrano (46-2-1 , 30 KO).

Selain duel kedua Taylor vs Serrano yang memperebutkan gelar ringan super wanita, dua partai tambahan lainnya adalah Julio Cesar Chavez Jr vs Darren Till (kelas penjelajah/cruiserweight) dan Ashton Slyve vs Floyd Schofield (ringan/lightweight).

Paul, Tyson, Taylor, dan Serrano sudah bertemu langsung pada 13 Mei lalu di Teater Apollo yang ikonik di New York City, AS. Mereka bicara dengan pers soal pertarungan yang akan datang dalam sebuah acara yang dipandu oleh jurnalis tinju terkenal Ariel Helwani.

“Tyson ingin ini menjadi pertarungan profesional,” kata Paul saat konferensi pers itu. “Dia menginginkan perang. Saya menghormatinya karena telah melangkah maju dan mencoba mengakhiri hidup saya.”

Di sisi lain, Tyson memuji karakter Paul. Namun, mantan juara dunia kelas berat sejati itu tidak berbasa-basi ketika membahas pertarungan pada 20 Juli nanti.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya sangat menyukai Paul. Tetapi begitu dia berada di atas ring, dia harus berjuang seolah hidupnya bergantung pada hal itu – karena hal itu akan terjadi,” kata Tyson kepada penonton.

Terlepas dari spekulasi bahwa Paul vs Tyson hanya akan menjadi pertarungan ekshibisi yang tidak resmi, MVP dan Holden Boxing mengumumkan pada 29 April lalu bahwa mega-event tinju kelas berat tersebut secara resmi akan menjadi pertarungan profesional, yang disetujui oleh Departemen Perizinan dan Regulasi Texas (TDLR).

Pertarungan ini nantinya akan dilakukan dalam delapan ronde yang masing-masing berdurasi dua menit dengan sarung tangan seberat 14 ons dan tanpa pelindung kepala.

“Mike Tyson dan Jake Paul sepakat untuk bertarung satu sama lain dengan keinginan untuk melakukannya dalam pertarungan profesional yang akan memberikan hasil pasti,” kata salah satu pendiri Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, kepada Netflix.

Bidarian menambahkan bahwa keputusan untuk menggelar ronde hanya dua menit, bukan tiga menit (durasi ronde tinju pria) adalah upaya untuk tetap setia pada keyakinan MVP bahwa parameter pertandingan yang disetujui harus ditentukan oleh pertarungan.

“MVP telah memperjuangkan pilihan petarung sejak awal, termasuk menganjurkan agar tinju wanita dipertandingkan dengan ronde berdurasi dua atau tiga menit berdasarkan pertarungan tertentu,” ujar Bidarian.

“Paul vs Tyson dan Taylor vs Serrano 2 keduanya akan digelar dalam ronde berdurasi dua menit, dan setiap pertarungan besar akan memiliki pemenangnya.”

Pilihan Editor: Apriyani Rahayu Harus Jalani Perawatan Khusus Jelang Singapore Open 2024 untuk Pemulihan Cedera