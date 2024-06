Jadwal Proliga 2024 Kamis 13 Juni: Ada Aksi Megawati Hangestri di Laga Jakarta BIN vs Bandung Bjb

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pekan keenam akan dimulai Kamis hari ini, 13 Juni. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Ken Arok Malang.

Salah satu pertandingan yang menarik disaksikan hari ini adalah Jakarta BIN melawan Bandung Bjb Tandamata. Kedua tim akan berhadapan mulai 14.00 WIB.

Kedua tim masih berjuang untuk lolos ke final four, menyusul Jakarta Popsivo Polwan. Jakarta BIN dalam posisi lebih baik ketimbang lawannya.

Jakarta BIN ada di posisi kedua klasemen dengan enam kemenangan (19 poin) unggul dua dari Jakarta Elektrik di posisi kelima (10 poin). Megawati Hangestri cs membutuhkan kemenangan telak untuk menjaga peluang lolos.

Namun, kemenangan itu tak akan mudah didapat. Juara bertahan Bandung Bjb juga akan berusaha meraih poin maksimal. Mereka saat ini ada di posisi keempat klasemen dengan lima kemenangan dan 14 poin.

Kompetisi bagian putri hari ini juga akan menampilkan laga Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia melawan Jakarta Pertamina Enduro. Ini juga akan menjadi partai yang mempengaruhi persaingan menuju final four.

Pertamina Enduro saat ini ada di posisi ketiga klasemen dengan lima kemenangan dan 15 poin. Mereka masih bersaing ketat dengan Jakarta BIN dan Bandung Bjb dalam perebutan tiket empat besar.

Gresik Petrokimia menempati posisi keenam dengan satu kemenangan dan lima poin. Peluangnya untuk lolos ke final four sudah habis.

Sementara itu, dari sektor putra, hari ini akan berlangsung pertandingan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank. Saat ini, Jakarta Lavani sudah lolos ke final four, bersama Palembang Bank SumselBabel.

Adapun Bhayangkara Presisi masih berjuang untuk lolos. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan lima kemenangan dan 14 poin, di bawah Jakarta STIN BIN (enam kemenangan 20 poin).

Jadwal Proliga 2024, Kamis, 13 Juni:

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Bandung Bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allobank.

