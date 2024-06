Jadwal Proliga 2024 Minggu 23 Juni: 3 Laga Terakhir Babak Reguler, Ada Duel Menarik Popsivo vs Jakarta BIN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pada Minggu, 23 Juni, akan menampilkan tiga laga pekan ketujuh di GOR Pangsuma, Pontianak. Ketiganya sekaligus menutup rangkaian pertandingan babak reguler.

Tak banyak yang dipertaruhkan dalam jadwal hari ini. Keempat tiket babak final four dari sektor putra dan putri sudah terdistribusi. Status juara putaran kedua juga sudah direbut Jakarta BIN (putri) dan Jakarta LaVani Allo Bank (putra).

Tiga pertandingan hari ini hanya akan menentukan posisi klasemen akhir tim-tim yang bertanding. Di sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan dan lawannya, Jakarta BIN, akan berebut posisi puncak klasemen. Pemenang pertemuan nanti akan memastikan diri merajai babak reguler.

Di bagian putra, Palembang Bank Sumsel Babel bisa naik ke posisi kedua bila menang atas Garuda Jaya. Jakarta Bhayangkara Presisi bisa naik ke urutan keempat bila menang atas Kudus Sukun Badak dan dalam laga lain Bank SumselBabel kalah.

Jadwal Proliga 2024 Minggu, 23 Juni 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putra:

1. Jakarta LavAni: 12 kali main, 10 kali menang, set 32-8, 31 poin (lolos final four)

2. Jakarta STIN BIN: 12 kali main, 8 kali menang, set set 29-13, 26 poin (lolos ke final four)

3. Palembang Bank Sumsel Babel: 11 kali main, 8 kali menang, set 24-18, 21 poin (lolos final four)

4. Jakarta Bhayangkara: 11 kali main, 7 kali menang, set 23-16, 20 poin (lolos ke final four)

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 12 kali main, 5 kali main, set 18-21, 15 poin

6. Kudus Sukun Badak: 11 kali main, 2 kali menang, set 10-27, 4 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 11 kali main, 0 menang, set 0-33, 0 poin.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 11 kali main, 9 kali menang, set 31-11, 28 poin (lolos final four)

2. Jakarta BIN: 11 kali main, 9 kali menang, set 30-12, 28 poin (lolos final four)

3. Jakarta Pertamina Enduro: 12 kali main, 7 kali main, set 21-19, 21 poin (lolos final four)

4. Jakarta Elektrik PLN: 12 kali main, 7 kali menang, set 26-23, 17 poin

5. Bandung bjb Tandamata: 12 kali main, 6 kali menang, set 24-25, 18 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 12 kali main, 2 kali menang, set 14-32, 7 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 12 kali main, 1 kali menang, set 7-33, 4 poin.

