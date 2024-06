Hasil Proliga 2024: Dikalahkan Popsivo, Jakarta BIN Tetap Juarai Putaran Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putri Jakarta BIN menjadi juara putaran kedua PLN Mobile Proliga 2024. Mereka tetap merebut posisi teratas itu meski kalah pada laga pamungkasnya melawan Jakarta Popsivo Polwan di GOR Terpadu A. Yani Pontianak, Minggu, 23 Juni.

Pada laga seri keempat putaran kedua atau pekan ketujuh itu, Jakarta BIN kalah 1-3 (25-27, 25-17, 25-27, 13-25) dari Popsivo Polwan.

Sebagai juara putaran kedua, Jakarta BIN mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 30 juta. Mereka menempati peringkat pertama dengan memperoleh lima kemenangan dari enam laga. Satu-satunya kekalahan di putaran kedua ini atas Popsivo Polwan.

Popsivo Polwan pada putaran kedua ini mendapat empat kemenangan dari enam laga. Koleksi itu sama dengan jumlah kemenangan yang dicapai Jakarta Electric PLN. Namun, Popsivo lebih baik poin dari PLN yakni 14 poin, sedangkan PLN 10 poin.

Dalam klasemen umum, Popsivo Polwan, yang merupakan juara putaran pertama, berada di puncak. Mereka mengumpulkan 10 kemenangan dari 12 laga.

Jakarta BIN memperoleh sembilan kemenangan dari 12 laga, menempati posisi kedua. Kedua tim ini sama-sama lolos final four bersama dua tim putri lainnya, Elektrik PLN dan Jakarta Pertamina Enduro.

Pelatih Popsivo Polwan, Lardi, mengatakan tim asuhannya banyak melakukan kesalahan pada set kedua, di mana timnya kalah 17-25. "Tetapi mampu diperbaiki pada set ketiga dan keempat," kata dia usai laga.

Kesalahan yang dilakukan, kata Lardi, yaitu pada receive dan servis. Karena itu timnya susah melakukan serangan balik.

Hal yang sama dikatakan pemain asing Popsivo, Irina Voronkova. Menurutnya set kedua, dia dan teman-temannya banyak melakukan kesalahan.

"Untungnya pada set ketiga dan keempat, teman-teman semua mampu memperbaiki kesalahan dan kita menang," ujar dia seraya menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat di Pontianak.

Sementara itu, asisten pelatih Jakarta BIN, Labib, mengatakan timnya seharusnya jika menang pada set pertama kemungkinan akan lain ceritanya. Buktinya set kedua mampu menang.

"Kalah di set ketiga dengan skor tipis seharusnya bisa bangkit set keempat. Tapi kita tertinggal jauh sehingga sulit mengejar," ujar dia.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 12 kali main, 10 kali menang, set 34-12, 31 poin (lolos final four)

2. Jakarta BIN: 12 kali main, 9 kali menang, set 31-15, 28 poin (lolos final four)

3. Jakarta Pertamina Enduro: 12 kali main, 7 kali main, set 21-19, 21 poin (lolos final four)

4. Jakarta Elektrik PLN: 12 kali main, 7 kali menang, set 26-23, 17 poin

5. Bandung bjb Tandamata: 12 kali main, 6 kali menang, set 24-25, 18 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 12 kali main, 2 kali menang, set 14-32, 7 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 12 kali main, 1 kali menang, set 7-33, 4 poin.

