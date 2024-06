Jadwal Proliga 2024 Seri Keenam Digelar Mulai Kamis Hari Ini 13 Juni, Simak Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola voli PLN Mobile Proliga 2024 seri keenam akan berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Ken Arok Kota Malang, mulai Kamis, 13 Juni hingga Minggu 16 Juni.

Wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan, mengatakan bahwa persaingan bagi sejumlah tim untuk meraih posisi dan lolos ke babak empat besar masih cukup besar.

"Dengan adanya persaingan itu, membuat tiap pertandingan menjadi ketat. Sehingga pertandingan menjadi menarik untuk diikuti," kata Reginald, seperti dikutip dari rilis panitia.

Untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di GOR, panitia telah mulai menjual tiket. Ada dua kategori tiket yang disediakan, yakni tiket reguler seharga Rp 100.000 serta tiket VIP Rp 250.000.

Pembelian tiket bisa dilakukan lewat dua cara. Pertama secara online lewat Aplikasi MyPertamina. Selain itu tiket bisa dibeli di ticket box GOR Ken Arok Malang, mulai 09.00 WIB.

Menjelang pekan keenam, sudah ada tiga tim yang lolos ke final four. Di sektor putri baru Jakarta Popsivo Polwan yang melaju. Sedangkan di sektor putra, tim yang lolos adalah Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta LaVani Allo Bank.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Keenam

(Live Moji TV dan Vidio)

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang (Jakarta Pertamina)

Kamis, 13 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Bandung Bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allobank

Jumat, 14 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

Sabtu, 15 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allobank

Minggu, 16 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax.