Jadwal Proliga 2024 Minggu 16 Juni: 3 Laga, Jakarta Pertamina Enduro Berpeluang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pekan keenam akan kembali hadir pada Minggu, 16 Juni. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Ken Arok Malang, disiarkan langsung Moji TV dan live streaming di Vidio.

Dari tiga laga hari ini, dua di antaranya mempengaruhi persaingan menuju final four. Satu pertandingan lainnya akan mempertemukan dua tim yang sama-sama sudah tersingkir.

Di bagian putri, akan berlangsung pertandingan Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri. Pertamina masih berjuang ke final four, sedangkan Livin Mandiri sudah dipastikan kandas.

Pertamina Enduro saat ini menempati posisi ketiga klasemen. Mereka sudah bermain 10 kali dengan mengemas 6 kemenangan dan 18 poin. Mereka bersaing dengan Jakarta Elektik PLN (10 kali main, 6 kali menang, 14 poin) dan Bandung Bjb Tandamata (11 kali main, 6 kali menang, 15 poin). Kemenangan di laga ini akan meloloskan mereka ke final four.

Di bagian putra ada Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax. Bank SumselBabel sudah lolos ke final for. Sedangkan Pertamina Pertamax masih berjuang.

Pertamina Pertamax saat ini ada di posisi kelima klasemen. Mereka sudah bermain 10 kali, dengan mengemas 4 kemenangan dan 12 poin. Pesaing mereka dalam berebut tiket final four ada Jakarta Bhayangkara Presisi. Tim itu sudah meraih 6 kemenangan dari 10 laga dan mengemas 17 poin.

Di atas kertas, Pertamina Pertamax masih mungkin lolos, tapi syaratnya sangat berat. Mereka harus terus menang telak dalam dua laga terakhir dan berharap Bhayangkara, atau STIN BIN, terus kalah.

Satu laga bagian putra lainnya, Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya, sudah tak mempengaruhi perebutan tiket final four. Kedua tim ada di posisi dua terbawah klasemen dan sudah tak mungkin naik ke urutan empat besar.

Jadwal Proliga 2024, Minggu, 16 Juni 2024:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax.