Kata Pelatih Timnas Voli Putra Iran setelah Menjuarai AVC U-20 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas Voli Putra Iran Gholamreza Momeni Moghaddam menyatakan kualitas timnya terlihat jelas setelah menjadi juara untuk kedelapan kalinya dalam gelaran Kejuaraan Bola Voli Asia Putra AVC U-20 2024 atau Men's U-20 Volleyball Championship 2024.

"Ini menunjukkan kekuatan bola voli Iran dan analisis bagus yang dilakukan oleh tim pelatih," kata Gholamreza usai upacara penyerahan medali di Jawapos Arena, Surabaya, Selasa malam.

Meskipun dalam laga final lawannya Korea Selatan yang pernah enam kali juara, timnya tetap bisa fokus untuk memenangkan pertandingan.

"Korea juga merupakan tim yang bagus. Namun, di lapangan kami sangat fokus dalam pertandingan dan bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-0," kata dia.

Selain itu, kata dia, Iran juga punya mental sebagai juara dan berharap bisa menjadi yang terbaik di semua kelompok umur di Asia.

"Beberapa tahun yang lalu, kami menjadi juara dan memang memiliki karakter juara. Saya berharap tim nasional Iran di semua level menjadi yang pertama di Asia," ujarnya.

Timnas voli putra Iran berhasil mempertahankan gelar juara untuk kedelapan kalinya dalam Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20 setelah menang mudah atas Korea Selatan dengan skor 3-0 (25-12, 25-18, 25-22).

Sementara, untuk peraih penghargaan individu pemain pada gelaran tahun ini, dari tujuh gelar yabg diperebutkan Iran meraih empat kategori. Sisanya diraih oleh Indonesia, Kepang dan Korea Selatan.

Berikut daftar peraih penghargaan pemain Kejuaraan Bola Voli Asia Putra AVC U-20 2024:





Most Valuable Player: Pouya Ariakhah (Iran)

Best Middle Blocker: Taha Behboudnia (Iran)

Best Middle Blocker: Armin Ghelichniazi (Iran)

Best Outside Hitter: Shunta Ono (Jepang)

Best Outside Hitter: Woojin Lee (Korea Selatan)

Best Opposite Spiker: Dawuda Alaihi (Indonesia)

Best Setter: Emran Kook Jili (Iran).

