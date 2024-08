Anthony Sinisuka Ginting Curhat ke Kekasihnya Usai Gagal di Olimpiade Paris 2024: Sudah Berkorban, Tapi Belum Bisa Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting masih merasakan luka akibat gagal lolos dari fase grup Olimpiade Paris 2024. Ia menuangkan keluh kesahnya itu kepada sang kekasih, Mitzi Abigail.

Hal itu terungkap dari unggahan Mitzi di akun X pribadinya @mpabigail pada Kamis dinihari WIB, 1 Agustus 2024. Ia membagikan beberapa tangkapan layar yang berisi pesan singkat Ginting setelah pertandingan. "We tried everything that we can. But it's still not enough to win," curhat Ginting kepada Abigail.

Atlet berusia 27 tahun itu mengungkapkan pengorbanan yang sudah dilakukan untuk persiapan menghadapi Olimpiade Paris 2024. Ia kecewa karena segala usaha tersebut harus berakhir pahit.

"Cuma ya kaya kalo flash back persiapannya, jaga semuanya, fokusnya, mengorbankan banyak hal, kamu juga, bukan cuma aku," tulis Ginting. "Okelah kalo berhasil ya ada cerita gitu yang. Kalo gagal kaya apa yang mau diceritain ya, kaya ga ada something yang bisa diceritain gitu."

Abigail tetap bangga dengan penampilan Ginting di Olimpiade Paris 2024. Ia mengaku tahu betul bagaimana perjuangan sang kekasih dalam persiapan menuju ajang multievent olahraga empat tahunan tersebut. "Still proud of you. Dari dulu paling ga berani komentar aneh-aneh karena merasakan gimana sulitnya dan aku juga ga sebagus itu jadi cuma bisa kasih support. At least we tried," tulisnya.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting berusaha mengembalikan kok ke awah lawannya pebulu tangkis Prancis Toma Junior Popov pada babak penyisihan grup H Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Rabu 31 Juli 2024. Anthony Ginting kalah dengan skor 19-21, 21-17, 15-21. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Langkah Ginting harus terhenti di fase grup usai takluk dari pebulu tangkis tuan rumah Toma Junior Popov pada pertandingan penentuan, Rabu, 31 Juli 2024. Duel yang berlangsung di Porte de La Chapelle Arena, Paris, Prancis itu berakhir dengan skor 19-21, 21-17, 15-21.

Ginting tampak berjuang keras pada pertandingan tersebut. Sempat tertinggal lebih dulu di game pertama, dia bangkit di game kedua. Namun, pada game penentuan, juara Singapore Open 2023 harus mengakui wakil tuan rumah. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia tidak memiliki wakil tunggal putra di babak 16 besar Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya Jonatan Christie juga tersingkir di fase grup usai kalah dari atlet India Lakshya Sen.

Ekspresi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting (kanan) usai kalah bertanding melawan pebulu tangkis Prancis Toma Junior Popov pada babak penyisihan grup H Olimpiade Paris 2024 di Porte De La Chapella Arena, Paris, Prancis, Rabu 31 Juli 2024. Anthony Ginting kalah dengan skor 19-21, 21-17, 15-21. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebelumnya, Ginting mengaku ada faktor non-teknis yang membuat lawan tampil lebih baik. Ia pun mengaku kecewa dan kesal dengan hasilnya. "Pengaruh penonton mungkin benar-benar membuat dia semangatnya lebih lagi. Sebenarnya saya juga punya semangat dan motivasi yang sama, tapi ada sepersekian persen perbedaan yang bisa mempengaruhi hasil di lapangan," ucapnya dalam keterangan tertulis tim media PBSI.

Pilihan Editor: Atlet Bulu Tangkis Indonesia Berguguran di Olimpiade Paris 2024, Tersisa Gregoria Mariska dan Fajar / Rian