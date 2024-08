Kiprah Bintang Basket Brandon Juwato yang Bawa Pelita Jaya Juara IBL 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelita Jaya Jakarta berhasil jadi juara Indonesian Basketball League atau IBL 2024. Pelita Jaya berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dalam 3 game. Permainan ini menampilkan duel antar bintang basket Indonesia, salah satunya Brandon Jawato. Berikut kiprah Brandon Jawato dalam karir dunia basket.

1. Muncul pertama kali di IBL pada 2016

Brandon Jawato muncul di IBL pertama kali pada tahun 2016. Saat itu dia bermain untuk tim Pelita Jaya. Permainan ciamiknya terpaksa berhenti pada akhir musim karena cedera pinggang. Setelah mendapat perawatan ia kembali namun tidak bermain di IBL, melainkan di ABL bersama tim CLS Knights Indonesia. Pelita Jaya adalah klub pertama yang sekaligus menjadi satu-satunya tim yang pernah dibela oleh Jawato di IBL. Sebab, meski dia pernah tampil di IBL musim 2020, Wato saat itu berseragam Indonesia Patriots. Bukan klub kontestan liga seperti sebelumnya.

2. Status pemain lokal

PP Perbasi berjuang demi status Jawato di kompetisi internasional FIBA sampai akhirnya keluar keputusan bahwa Jawato adalah pemain lokal. Atas keputusan ini, iia bisa ikut turnamen kapan saja. Pada tahun 2020, saat timnas melakukan persiapan menuju FIBA Asia Cup, Jawato masuk pemusatan latihan. Kala itu ide membentuk Indonesia Patriots muncul. Tim yang berisi pemain timnas namun ikut musim reguler IBL.

3. Bermain 13 game di IBL sepanjang 2020

Pada musim 2020, Jawato bermain 13 game di IBL dengan rata-rata menit bermain sebanyak 25,8 menit per game. Dari kesempatan tersebut, dia berkontribusi 16,7 PPG, 6,5 RPG, dan 1,8 APG. Tak hanya itu, Jawato juga berhasil mengoleksi rata-rata 1,4 steal per game. Jawato dikenal sebagai pemain yang eksplosif.

4. Bermain di liga Jepang

Juwato kembali bergabung dengan Pelita Jaya pada 15 November 2023. Pada musim 2022-2023, ia sempat bermain di B.League Jepang, bersama tim Sea Horses Mikawa. Sebelumnya, dia bermain untuk Utsunomiya Brex. Sementara, adaptasi dengan tim Pelita Jaya juga lebih cepat, karena dia sudah pernah bermain di sini sebelumnya.

5. Masuk Nominasi IBL Sixth Man of The Year 2024

Brandon Jawato masuk dua nominasi penghargaan individu untuk IBL Tokopedia 2024. Pemain Pelita Jaya Jakarta tersebut selain namanya ada dalam nominasi IBL Defesive Player Of the Year 2024, juga masuk dalam IBL Sixth Man of The Year 2024. Jawato musim ini lebih banyak muncul dari bangku cadangan. Pada final IBL 2024, Jawato juga tidak banyak bermain. Dia lebih sering muncul sebagai pemeran pengganti.

LINDA LESTARI | ANTARA

Pilihan Editor: Pelita Jaya Jakarta Berhasil Juarai IBL 2024