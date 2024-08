Klasemen Liga 1 2024-2025 setelah Jadwal Pekan Kedua Usai, Juga Rekap Hasil dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pekan kedua Liga 1 2024-2025 sudah tuntas digelar. Tiga klub, yakni PSM Makassar, Borneo FC, dan Bali United tercatat masih mampu menjaga kesempurnaan dengan terus menang.

Pada posisi pertama klasemen sementara Liga 1 ditempati oleh PSM Makassar. Namun, dua tim di bawahnya Borneo FC dan Bali United memiliki nilai (6) dan selisih gol (5-1) yang persis sama.

PSM Makassar kini menempati peringkat pertama dengan torehan enam poin dari dua pertandingan setelah mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat, 16 Agusrus.

Pada pertandingan tersebut kemenangan PSM Makassar hadir berkat gol yang dicetak Nermin Haljeta dan Abdul Rahman, sedangkan PSBS Biak sempat memperkecil ketertinggalan melalui Abel Arganaraz.

Selanjutnya peringkat kedua Borneo FC juga menorehkan kemenangan setelah mampu mengalahkan Arema FC dengan skor 2-0 di Stadion Soepriadi, Blitar, Sabtu (17/8) lalu.

Kemenangan Borneo FC pada pertandingan ini hadir melalui gol yang dicetak oleh sundulan Christophe Nduwarugira dan tendangan Terens Puhiri.

Satu tim lainnya yang mampu menorehkan hasil sempurna adalah Bali United yang mampu mengamankan kemenangan seusai menekuk Semen Padang dengan skor 2-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Hasil sempurna yang didapatkan Serdadu Tridatu hadir berkat gol-gol yang dicetak oleh Kenzo Nambu dan Privat Mbarga pada babak kedua pertandingan.

Sementara itu, tim-tim yang pada pekan perdana sukses menorehkan poin penuh seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang, pada pekan kedua ini hanya mampu mendapatkan hasil imbang.

Rekap Hasil Pekan Kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

PSBS Biak vs PSM Makassar 1-2

Malut United vs Persebaya Surabaya 0-0

Barito Putera vs Madura United 1-0.

Sabtu, 17 Agustus

Arema FC vs Borneo FC 0-2

Persis Solo vs PSIS Semarang 0-1.

Minggu, 18 Agustus

Bali United vs Semen Padang 2-0

Persita Tangerang vs Persija Jakarta 0-0.

Senin, 19 Agustus

PSS Sleman vs Persik Kediri 0-2

Dewa United vs Persib Bandung 2-2.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Bali United FC 2 5-1 6 1 Borneo FC 2 5-1 6 1 PSM Makassar 2 5-1 6 4 Persib 2 6-3 4 4 Persija 2 3-0 4 4 Persita 2 1-0 4 4 Persebaya 2 1-0 4 8 Persik Kediri 2 3-3 3 8 PSIS Semarang 2 1-1 3 8 PS Barito Putera 2 1-3 3 11 Dewa United FC 2 2-2 2 11 Malut United FC 2 1-1 2 13 Madura United FC 2 1-2 1 13 Arema FC 2 0-2 1 15 PSBS Biak 2 2-6 0 15 Semen Padang FC 2 1-5 0 17 Persis Solo 2 0-4 0 18 PSS Sleman 2 0-3 -3

.



Top Skor Liga 1

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United).

2 gol:

David da Silva (Persib Bandung)

Tyronne Del Pino (Persib Bandung).

