Hasil NBA: LA Lakers Menang Tipis atas Bulls, Warriors Hantam Clippers

TEMPO.CO, Jakarta - Los Angeles Lakers nyaris tergelincir di kandang saat menjamu Chicago Bulls dalam pertandingan NBA di Staples Center Los Angeles, Sabtu WIB.

LeBron James menyumbang 28 poin, tujuh rebound dan tujuh assist, untuk memastikan Lakers menang kemenangan 117-115 dalam pertandingan itu.

Montrezl Harrell menyumbangkan 17 poin dan 14 rebound bagi LA Lakers, yang bermain tanpa Anthony Davis karena cedera adduktor kiri. Dennis Schroder juga mencetak 17 poin, sedangkan Wesley Matthews menyumbang 14 poin dan Markieff Morris menambah 11.

Zach LaVine, yang mencetak 19 poin pada kuarter pertama, menyumbang 38 poin dan enam assist untuk Bulls. Wendell Carter Jr. mengumpulkan 23 poin dan tujuh rebound, Thaddeus Young menyumbang 15 poin dan tujuh rebound, dan Coby White menyelesaikan pertandingan dengan 14 poin.

Tuan rumah sebenarnya hampir tergelincir. Sebuah tembakan dari Young membawa Bulls menipiskan selisih menjadi 114-112 dengan sisa waktu 1,32 menit. James mencetak poin untuk membuat kedudukan 116-112 dengan 46,5 detik tersisa.

Tembakan tiga angka dari Garrett Temple dengan waktu tersisa 37 detik memotong defisit menjadi satu poin (116-115). James gagal menguasai bola yang kemudian beralih untuk Bulls. Namun, jump-shoot LaVine luput dari sasaran di sisa waktu 4,7 detik. Lemparan bebas oleh Schroder pada 0,5 detik tersisa memastikan kemenangan Lakkers.

Sementara itu, di Chase Center, Golden State, tuan rumah Golden State Warriors berhasil membalas kekalahan dari Los Angeles Clippers dengan skor 115-105. Stephen Curry mencetak 38 poin untuk membawa Golden State Warriors mengalahkan tim tamu Los Angeles Clippers 115-105 .

Dalam pertandingan ulang dari pertandingan Rabu yang dimenangi Clippers itu, Warriors menggunakan 20 lemparan 3 angka - termasuk sembilan dari Curry - untuk mencegah tim tamu merebut kedua pertandingan.

Curry mencatat double-double. Selain 38 poin, ia juga memberikan 11 assist.

Wiggins menyelesaikan pertandingan dengan 16 poin dan Paschall 12 poin dari bangku cadangan untuk Warriors, yang sukses menembakkan 20 dari 41 3-pointers.

Di kubu Clippers, Paul George mencetak poin tertinggi tim dengan 25 poin, dikuti Kawhi Leonard dengan 24 poin untuk Los Angeles, yang memenangi tiga pertandingan pertamanya di Chase Center, termasuk sepasang kenenangan telak musim lalu.

Hasil pertandingan NBA:

DETROIT 110 vs Phoenix 105 (OT)

BOSTON 116 vs Washington 107

Oklahoma City 101 vs NEW YORK 89

Charlotte 118 vs NEW ORLEANS 110

HOUSTON 132 vs Orlando 90

MEMPHIS 115 vs Brooklyn 110

Utah 131 vs MILWAUKEE 118

GOLDEN STATE 115 vs LA Clippers 105

LA LAKERS 117 vs Chicago 115

Toronto 144 vs SACRAMENTO 123