Hasil Swiss Open: Hafiz / Gloria dan Adnan / Mychelle Langsung Kandas di Babak 1

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah ganda campuran Indonesia Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti pada babak pertama Swiss Open 2021 setelah dihadang pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa.

Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion St. Jakobshalle Basel, Swiss, Selasa sore waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, yang disiarkan langsung secara streaming, Hafiz/Gloria takluk 18-21, 10-21 di tangan Rankireddy/Ponnappa dalam tempo 38 menit.

Pada gim pertama, ganda India itu sudah mendominasi permainan dan kerap unggul. Meski beberapa kali Hafiz/Gloria menyamakan kedudukan, mereka tak mampu menaklukkan pasangan negeri Bollywood itu dan menyerah 18-21.

Memasuki babak kedua, performa Hafiz/Gloria semakin menurun. Pola permainannya tidak berubah, malah lawannya mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk mencuri angka dan saat bersamaan Hafiz/Gloria tidak memperkuat pertahanan.

Kerap tertinggal, Hafiz/Gloria terpaksa menelan kekalahan telak 10-21 dan tidak dapat melanjutkan ke babak kedua Swiss Open tahun ini.

Berdasarkan catatan BWF, kedua pasangan pernah bertemu pada dua turnamen sebelumnya, yakni Hong Kong Open 2017 dan Yonex Thailand Open 2021. Dalam pertemuan pertama, Hafiz/Gloria mengungguli Rankireddy/Ponnappa.

Namun pada pertemuan terakhir di Thailand Open Januari lalu, pasangan India itu membalas sehingga kedua pasangan sama-sama mengantongi satu kemenangan.

Satu wakil ganda campuran Indonesia juga terhenti pada babak pertama Swiss Open 2021, yakni Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso yang menyerah 13-21, 12-21 kepada unggulan kelima asal Malaysia Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.

Hasil berbeda diraih oleh pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang mengalahkan wakil Belanda Ties Van Der Lecq/Debora Jille dengan 21-13, 21-15.

Pada babak kedua turnamen bulu tangkis level Super 300 tersebut, Rinov/Pitha akan berhadapan dengan Rankireddy/Ponnappa.

Hasil Swiss Open, Selasa:

- Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malysia/unggulan 5): kalah 13-21, 12-21.

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda): menang 21-13, 21-15.

- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (2) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 10-21.