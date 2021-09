Hasil Formula 1 Rusia: Hamilton Menangi Balapan Dramatis, Raih Gelar yang Ke-100

TEMPO.CO, Jakarta - Drama yang menarik tersaji dalam balapan Formula 1 Rusia di Sirkuit Sochi, Ahad, 26 September 2021. Lewis Hamilton menjadi juara setelah berhasil menyalip Lando Norris pada lap terakhir.

Lewis Hamilton finis terdepan, sekaligus merebut kemenangan ke-100 dalam kariernya. Posisi kedua direbut Max Verstappen (Red Bull) yang memulai balapan dari posisi paling belakang. Sedangkan urutan ketiga ditempati Carlos Sainz (Scuderia Ferrari).

HISTORY!!! @LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins #RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe