Mike Tyson Akan Tampil di Film Bollywood 'Liger' yang Tayang Tahun Depan

Mike Tyson. (Reuters/Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports)

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda tinju, Mike Tyson, akan tampil di film olahraga Bollywood 'Liger' yang direncanakan tayang tahun depan.

Petinju asal Amerika Serikat itu telah menyetujui kesepakatan untuk menjadi cameo di film itu, bulan lalu. Dia akan beradu akting dengan aktor Vijay Deverakonda.

Kabar itu dibocorkan oleh Vijay Deverakonda yang menjadi aktor utama di film tersebut lewat akun media sosialnya.

Dia menulis di akun Twitter-nya: "Kami menjanjikan Anda kegilaan! Kami baru saja mulai. Untuk pertama kalinya di layar India. Bergabunglah dengan pertunjukkan massal kami - #LIGER. Manusia terjahat di planet. Dewa Tinju. Sang Legenda, Binatang Buas, Yang Terhebat Sepanjang Masa! IRON MIKE TYSON. #Namaste TYSON."

Film itu akan berkisah tentang seorang kickboxer yang menderita gagap bicara, Tyson juga mengalami gangguan bicara sepanjang hidupnya.

Tyson memulai karier tinju profesional sejak 1985. Pada awal kariernya, dia mempunyai nama panggilan “Iron Mike” dan “Kid Dynamite” kemudian dikenal sebagai “The Baddest Man on the Planet”.

Tyson menyabet sabuk pertamanya saat usianya 20 tahun. Dia menjadi petinju termuda yang bisa memenangkan gelar Heavyweight.

Ia menjadi petinju kelas berat pertama yang secara bersamaan memegang gelar WBA, WBC, dan IBF, serta satu-satunya kelas berat yang menyatukan mereka secara berurutan.

Tyson, 55 tahun, memiliki beragam karier sejak gantung sarung pada 2005. Ia punya ketertarikan pada berbagai bidang selain tinju, di antaranya akting.

Meet The Blacks menjadi salah satu film yang dia bintangi. Di film komedi thriller itu, Tyson berperan sebagai James Clown, beradu akting dengan Mike Epps. Dia juga akan berperan sebagai dirinya sendiri dalam Back in The Day, sebuah film tentang tinju.

Tyson juga terjun di industri musik. Ia terlibat dalam pembuatan album baru Madonna, Rebel Heart. Bersama dengan Chance The Rapper, Tyson bernyanyi rab di lagu Iconic.

Pemilik nama lengkap Michael Gerard Tyson itu mempunyai podcast populer yang disebut 'Hotboxin' with Mike Tyson. Dia juga tampil di sejumlah film.

Halaman IMDB Tyson mencantumkan bahwa dia telah memainkan 60 peran utama, termasuk penampilan akting suara dan akting cemerlang di acara-acara termasuk WWE's Wrestlemania XXVIII. Namun, di antara banyak peran tersebut, ia populer saat membintangi franchise Hangover serta Scary Movie V dan Ip Man 3.

Berbeda dari film-film yang sebelumnya dia bintangi, film Liger ini akan dirilis dalam dua bahasa, Hindi dan Telugu.

Nantinya, penggemar Tyson bisa menikmati idolanya tampil juga di film lain, Vendetta dan Soul Business yang juga diagendakan tayang tahun depan.

Meski usianya sudah tua, Mike Tyson belum benar-benar mengakhiri karier tinjunya. Mantan juara dunia tinju ini mengungkapkan bahwa dirinya akan dengan senang hati bertarung melawan salah satu dari Paul bersaudara, Jake dan Logan.

FILZA RAHMA | THE SUN UK

