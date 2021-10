Jadwal French Open 2021, Praveen / Melati dan Hendra / Ahsan Main Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang badminton French Open 2021 akan kembali bergulir pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021. Lima wakil Indonesia masih akan berjuang pada putaran pertama menyusul Fajar / Rian cs yang telah memastikan lolos ke putaran kedua pada Selasa kemarin.

Indonesia akan menurunkan wakilnya di nomor ganda pada hari ini. Di nomor ganda putra, pasangan Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan bermain sementara di nomor ganda putri ada pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto.

Indonesia juga akan menurunkan dua ganda campuran, yaitu Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti dan Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari.

Berikut jadwal wakil Indonesia French Open 2021 hari ini:

Lapangan 1

- Praveen / Melati vs Tang Jie Chen / Yen Wei Peck (Malaysia) - Partai kelima

- Keiichiro Matsui / Yoshinori Tekuchi (Jepang) vs Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan - partai kesembilan

Lapangan 2

- Kate Frost / Moya Ryan (Irlandia) vs Siti / Ribka - partai ketiga

Lapangan 3

- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang) vs Rivaldy / Mentari - partai pertama

Lapangan 4:

- Carnando / Marthin vs Chin Yao Lu / Yang Po Han - partai ketujuh

Partai pertama di setiap lapangan akan digelar mulai pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar 15.00 WIB.

Pada Selasa kemarin, empat wakil Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua. Mereka adalah Shesar Hiren Rhustavito, Nita Violina Marwah / Putri Syaikah, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung.

Berikut hasil wakil Indonesia di French Open 2021 Selasa kemarin:

- Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang - 21-17, 21-16

- Nita Violina Marwah / Putri Syaikah vs Amalie Magelund / Freja Ravn - 21-16, 21-16

- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Alexandere Dunn / Adam Hall - 21-14,21-14

Laga berat kemungkinan besar akan dihadapi Rivaldy / Mentari. Pasalnnya Yuta Watanabe / Arisa Higashino merupakan unggulan ketiga pada ajang Frenc Open 2021. Praveen / Melati dan Hendra / Ahsan merupakan unggulan kedua.

BWF

