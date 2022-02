Jadwal BRI Liga 1 Kamis 24 Februari: 4 Laga Pekan Ke-27, 2 Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Kamis, 24 Februari 2022, akan menghadirkan empat laga pekan ke-27. Dua laga akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan satu lagi live di O Channel.

Dua pertandingan yang akan disiarkan Indosiar itu adalah Borneo FC vs PSIS Semarang dan Bali United vs Persipura Jayapura.

Borneo FC vs PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai 18:15 WIB. Sedangkan laga Bali United vs Persipura akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 20.45.

Pertadingan yang akan tayng di O Channel adalah Persikabo 1973 vs PSS Sleman. Laga ini akan berlangsung diStadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 15:15 WIB.

Satu laga lain yang akan berlangsung hari ini adalah Persita Tangerang vs Madura United. Berlangsung di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, pertandingan ini bisa disaksikan lewat Vidio.

Jadwal Liga 1 pekan Ke-27 Kamis, 24 Februari 2022:

15:15 Persikabo 1973 vs PSS Sleman

(O Channel)

18:15 Borneo FC vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Persita Tangerang vs Madura United (Vidio)

20:30 Bali United vs Persipura Jayapura (Indosiar)

Jadwal Jumat, 25 Februari 2022

18:15 Persib Bandung vs Persela Lamongan (Indosiar)

20:45 PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Hasil BRI Liga 1 pekan ke-27, Rabu, 23 Februari 2022:

Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh 2-0

Barito Putera vs Persija Jakarta 1-1

Persebaya vs Arema FC 1-0.

Klasemen BRI Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Arema FC 27 34-16 55 2 Bali United 26 41-18 54 3 Persib 26 35-15 53 4 Bhayangkara 25 35-20 53 5 Persebaya 27 46-29 51 6 Borneo FC 26 31-26 38 7 Persija 26 32-27 38 8 PSIS 26 25-22 34 9 Persik 27 28-30 33 10 Persita 26 31-36 33 11 PSS Sleman 26 32-37 31 12 Madura United 24 28-27 29 13 PSM Makassar 26 25-34 28 14 Persikabo 26 35-36 27 15 Barito Putera 27 30-41 26 16 Persipura 25 19-35 22 17 Persela 26 23-42 19 18 Persiraja 26 15-52 12

