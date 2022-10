Hasil UFC 280: Kalahkan Oliveira, Islam Makhachev Rebut Gelar Juara Kelas Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Islam Makhachev berhasil merebut gelar juara kelas ringan UFC yang kosong. Petarung asal Rusia itu mengalahkan Charles Oliveira, asal Brasil, dalam duel UFC 280 di Etihad Arena, Abu Dhabi , Uni Emirat Arab, Sabtu waktu setempat, 23 Oktober 2022.

Sabuk gelar ini awalnya dikuasi Oliveira. Namun, gelarnya dicopot pada 7 Mei 2022 setelah gagal memenuhi bobot standar saat mempertahankan gelarnya melawan Justin Gaethje di UFC 274. Saat itu, ia menang submission.

UFC memberikan kesempatan pada Oliveira dalam perebutan sabuk yang kosong itu pada UFC 280. Namun, mantan juara itu gagal memanfaatkan kesempatan. Lawannya, Islam Makhachev, tampil meyakinkan dalam duel itu.

Makhachev, yang mengandalkan keunggulannya dalam gulat, mampu menaklukkan Oliveira dengan submission lewat cekikan segi tiga pada ronde kedua. Petarung berusia 31 tahun itu merebut gelar pertama dalam kariernya. Ia juga memperbaiki rekor bertarungnya menjadi 23-1 (4 KO, 11 submission).

ISLAM MAKHACHEV IS THE UNDISPUTED LW CHAMPION OF THE WORLD!

