Naik Podium Denmark Open 2022, Fajar/Rian dan Marcus/Kevin Disebut sebagai Wakil Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Prosesi pengalungan medali pada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dalam turnamen Denmark Open 2022 diwarnai insiden memalukan. Pembawa acara menyebut kedua pasangan itu sebagai perwakilan dari Malaysia, bukannya Indonesia.

Hal itu boleh jadi karena keduamya sama-sama menyisihkan wakil Malaysia di babak semifinal dalam menciptakan All-Indonesian Final ganda putra Denmark Open 2022.

Minions menyingkirkan juara dunia Aaron Chia/Soh Wooi Yik menuju final, sedangkan Fajar/Rian melempangkan jalan mereka menjadi juara usai menyisihkan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi di babak semifinal.

Dalam laga final, Fajar/Rian yang berhasil membawa pulang trofi juara Denmark Open 2022 seusai mengalahkan Kevin/Marcus 21-19, 28-26.

Ketika naik ke podium tak hanya Fajar/Rian yang disebutkan berasal dari Malaysia, tapi juga Marcus/Kevin.



Akun resmi federasi bulu tangkis Denmark sudah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial atas kesalahan penyebutan nama sang juara dan runner-up.

"Kepada semua, kami sungguh memohon maaf atas kekeliruan pengumuman. Tentu saja Fajar Alfian/Muhammad Ardianto dan Marcus Gideon/Kevin Sukamujo berasal dari INDONESIA! Kami mengetahui itu. Yang terjadi kesalahan manusiawi, dan semoga kalian dapat menerima permohonan maaf kami," demikian cuit federasi bulu tangkis Denmark dalam akun Twitter @BadDK.

Dear all,

We are truly sorry for the announcement mistake. Fajar Alfian/Muhammad Ardianto and Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo are of course from INDONESIA! We know that. It was a human mistake, and we hope you can accept our apology.