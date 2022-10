Jadwal French Open 2022 Sabtu Ini, Indonesia Sisakan 1 Wakil di Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis French Open 2022 memasuki babak semifinal pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Indonesia hanya punya satu wakil di fase empat besar pada turnamen BWF super 750 ini.

Satu-satunya wakil Indonesia ialah pada sektor ganda campuran, yakni Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati. Rehan / Lisa akan menghadapi ganda campuran asal Belanda Robin Tabeling / Selena Piek. Pertandingan itu akan menjadi pertemuan perdana antara Rehan / Lisa dan pasangan peringkat ke-19 tersebut.

Lisa Ayu menyatakan hal utama yang akan dilakukan menjelang laga semifinal ialah fokus pada pemulihan. Pasalnya, mereka sudah melewati laga dengan tiga gim kala menyingkirkan pasangan tuan rumah Thom Gicquel / Delphine Delrue di perempat final.

"Kami mau pemulihan terlebih dulu mulai menjaga makan hingga fokus. Sejauh ini permainan kami tidak ada yang cepat, semua berakhir dalam rubber game. Untuk itu kami mau melakukan hal itu pada semifinal," kata Lisa mengutip dari rilis PP PBSI, Sabtu, 29 Oktober 2022.

Sebelumnya, pemain tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana tidak bisa mengikuti langkah Rehan / Lisa yang melaju ke semifinal. Jonatan terpaksa menghentikan permainan saat memasuki poin kritis pada gim ketiga karena mengalami cedera.

Pemain yang akrab disapa Jojo itu menutup laga dengan skor 21-14, 14-21, 13-17. Sementara Fikri / Bagas dihentikan oleh pasangan Taiwan Lu Ching Yao / Yang Po Han dengan skor 16-21, 21-18, 16-21.

Lebih lanjut, untuk laga semifinal French Open 2022 akan dimulai pada Sabtu, 29 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di arena Stade Pierre de Coubertin, Paris. Berikut jadwal Semifinal French Open 2022.

- Akane Yamaguchi (Jepang) vs Carolina Marin (Spanyol)

- Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina)

- Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea)

- Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea) vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)

-Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) vs Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati (Indonesia)

- Viktor Axelsen (Denmark) vs Kodai Naraoka (Jepang)

- He Bing Jiao (Cina) vs Tai Tzu Ying (Taiwan)

- Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)vs Lu Ching Yao/Yang Po Han Taiwan

- Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)vs Rasmus Gemke (Denmark)

- Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) vs Yuki Fukushima vs Sayaka Hirota (Jepang)

