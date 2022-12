Jadwal Bola Jumat 30 Desember 2022: Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 31 Desember 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala AFF 2022.

Liverpool dan Real Madrid akan sama-sama berlaga. Dalam pertandingan lain perebutan tiket semifinal Piala AFF 2022 akan berlangsung antara Singapura dan Vietnam.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-18. Malam ini ada 2 pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya Liverpool vs Leicester City.

Liverpool saat ini menempati posisi keenam klasemen Liga Inggris dengan nilai 25 dari 15 laga. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Leicester City akan berusaha bangkit setelah Pekan lalu takluk 03 dari Newcastle United. Tim asuhan Brendan Rodgers ini ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 17 dari 16 laga.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini adalah West Ham vs Brentford.

Simak jadwa selengkapnya:

Sabtu, 31 Desember 2022

02:45: West Ham vs Brentford (Vidio)

03:00: Liverpool vs Leicester (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-15. Ini adalah pekan pertama setelah kompetisi bergulir lagi seusai jeda Piala Dunia Qatar.

Malam ini salah satu pertandingannya akan tersaji adalah real Real Valladolid vs Real Madrid. Bila menang, Real Madrid berpeluang menyalip Barcelona dari puncak klasemen, meski hanya untuk sementara.

Madrid kini ada di posisi kedua dengan nilai 35, tertinggal 2 angka dari rivalnya itu. Barcelona baru akan menjamu Espanyol pada Sabtu malam.

Real Valladolid baru saja kalah 0-3 dari Atletico Bilbao, Mereka ada di urutan ke-13 dengan nilai 17.

Pertandingan lainnya malam ini antara lain Celta Vigo Vs Sevilla. Simak jadwal selengkapnya:

Jumat, 30 Desember 2022

23:30 WIB Getafe Vs Real Mallorca (beIN Sport).

Sabtu, 31 Desember 2022

01:15 WIB Cadiz Vs Almeria (beIN Sport)

01:15 WIB Celta Vigo Vs Sevilla (beIN Sport)

03:30 WIB Real Valladolid Vs Real Madrid (beIN Sport).

Piala AFF 2022

Rangkaian pertandingan Piala AFF 2022 dari Grup B akan hadir pada hari ini. Inilah jadwalnya:

17:00 Myanmar vs Laos

19:30 Singapura vs Vietnam.

Vietnam, Malaysia, dan Singapura sama-sama sudah mengemas nilai 6 dan berpeluang lolos ke semifinal. Namun, Malaysia sudah bermain 3 kali, ketiga dua rivalnya baru tampil 2 kali. Myanmar dan Laos belum memiliki poin dan sudah tersingkir.

