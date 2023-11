Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-20, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan kembali bergulir minggu ini setelah menjalani jeda karena FIFA Matchday. Rangkaian laga pekan ke-20 akan dimulai Kamis, 23 November, hingga Senin, 27 Novemeber.

Borneo FC akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen. Mereka akan menjamu Persis Solo pada Senin malam, 27 Novemeber 2023. Borneo kini mengemas nilai 41, unggal 17 angka dari Pesis di posisi ke-11.

Baca Juga: Wakil Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa Ingatkan Wasit Indonesia untuk Jaga Kebugaran Fisik

Persib Bandung, yang menempati posisi kedua klasemen dengan nilai terpaut 6 angka dari Borneo, akan bermain Minggu malam, 26 November. Mereka akan menyambangi markas Dewa United, yang ada di posisi ke-10 klasemen.

Persija Jakarta akan menjaga tren positif saat menyambangi Bhayangkara FC. Tim asuhan Thomas Doll ini terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 26, unggul tujuh angka dari lawannya yang ada di dasar klasemen.

Jadwal Liga 1 pekan ke-20 lainnya antara lain menampilkan laga Madura United vs Bali United, Persita vs RANS Nusantara FC, PSM Makassar vs Persikabo 1973, Persebaya vs PSIS Semarang, dan Arema FC vs Persik Kediri.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20

Kamis, 23 Oktober 2023

15:00 Madura United vs Bali United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs RANS Nusantara (Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio).

Minggu, 26 November 2023

15:00 Persebaya vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

15:00 PSS Sleman vs Barito Putera (Vidio)

19:00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Senin, 27 Novemeber 2023

15:00 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1