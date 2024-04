Begini Jawaban Megawati Hangestri Saat Ditanya Peluang Main Lagi untuk Red Sparks Musim Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet voli putri Indonesia Megawati Hangestri berbicara soal peluang untuk kembali memperkuat Daejeon JungKwanJang Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) musim depan.

Kontrak Megawati bersama Red Sparks sebelumnya telah habis setelah V-League Korea musim 2023-2024 berakhir. Selama satu musim di sana, Megawati sukses menciptakan sejarah dengan membawa timnya lolos ke babak playoff untuk peryama kali dalam tujuh tahun terakhir.

Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur itu juga menjadi ujung tombak Red Sparks sepanjang musim dengan koleksi 736 poin, terbanyak di antara para pemain lain. Kehadirannya di Korea juga menjadi sorotan hingga membuat nama Red Sparks dan kompetisi V-League begitu populer di Tanah Air.

Kini, Megawati akan memainkan satu pertandingan terakhirnya bersama Red Sparks dalam laga bertajuk "Fun Match Volleyball" melawan Indonesia All Star. Pevoli berusia 24 tahun itu memastikan bakal tampil bersama Red Sparks dalam pertandingan yang akan digelar di Indonesia Arena, Sabtu, 20 April mendatang.

"Untuk tanggal 20 saya bermain untuk Red Sparks dan akan melawan teman-teman saya, tetapi tidak apa-apa," ujar dia dalam sesi jumpa pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April dikutip dari kanal YouTube SBS Sports.

Ketika ditanya soal peluang untuk kembali memperkuat Red Sparks musim depan, Megawati memberi jawaban singkat, "Kalau musim depan masih rahasia, masih belum tahu," ucapnya sambil tersenyum lebar.

Setelah kontraknya habis bersama Red Sparks dan kompetisi V-League libur, Megawati kembali ke Indonesia untuk memperkuat Jakarta BIN bermain di kompetisi Proliga 2024. Ia bakal bermain bersama para bintang voli lokal lainnya, seperti Dian Wijayanti, Wilda Siti Nur Fadhillah, dan Ajeng Viona Adelea di bawah asuhan mantan pelatih timnas putri Thailand, Danai Sriwacharamaytakul.

Laga Red Sparks vs Indonesia All Star sendiri menjadi pertandingan eksibisi pembuka Proliga 2024. Selain Megawati Hangestri, para bintang Red Sparks lainnya, yakni Giovanna Milana, Ahn Ye Rim, Jung Ho Young, Park Eun Jin, dan Yeum Hye Son dipastikan tampil. Sedangkan Indonesia All Star akan diperkuat oleh bintang voli Tanah Air, seperti Yolla Yuliana, Wilda Siti Nur Fadhillah, hingga Hanny Budiarti.

