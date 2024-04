Jadwal Red Sparks vs Indonesia All Stars, Menpora Dito Ariotedjo: 11 Ribu Tiket Terjual, Sudah Nyaris Sold Out

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan warga sangat antusiastis menyambut pertandingan bola voli tim Korea Selatan Red Sparks melawan Indonesia All Stars pada Sabtu, 20 April 2024.

"Hingga saat ini (tiket) yang sudah terjual itu sementara hampir 11.000-an, sisa sedikit lagi, nampaknya ini sudah pasti akan sold out," ujar Menpora dalam laman Kemenpora, Kamis.

Ia menjelaskan, kapasitas tempat duduk Stadion Indonesia Arena adalagh 15.000 kursi. Namun, ada bagian tempat duduk yang harus dipakai untuk stage dan sebagainya sehingga yang bisa digunakan untuk penonton 12.000 kursi.

Menpora Dito Ariotedjo berfoto bersama Megawati Hangestri dan pemain Red Sparks di Jakarta, Rabu, 17 April 2024. Foto: Instagram/@red_sparks.

Namun, kata dia, pecinta bola voli yang belum bisa memiliki tiket resmi, bisa menikmati pertandingan tersebut melalui SCTV pada sore hari dan MOJI pada malam hari. "Kita ingin event ini bisa dinikmati semua orang," kata Menteri Dito.

Menpora menyebut laga Red Sparks melawan Indonesia All Stars menjadi momentum untuk meningkatkan kiprah bola voli Indonesia. Kehadiran Red Sparks yang memiliki salah satu pemain timnas Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kata dia, membuat voli Indonesia semakin ramai dan banyak penggemar.

"Inilah momentum yang kita ambil agar ke depan liga voli Indonesia makin berkiprah," kata Dito.

Ia menjelaskan, Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia sudah naik peringkat Volleyball World menjadi 52 dab timnas putri naik menjadi 54.

Dito berharap pertandingan Red Sparks melawan Indonesia All Stars yang dikemas dengan memadukan olahraga dan hiburan, memacu liga voli Indonesia untuk semakin bertransformasi sehingga semakin maju.

