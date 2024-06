Harga Tiket Indonesia Open 2024 Naik, PBSI Beri Penjelasan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Open 2024 Armand Darmadji angkat bicara mengenai harga tiket pertandingan yang lebih mahal dibanding sebelumnya. Ia mengungkapkan biaya operasional untuk gelaran kali ini mengalami kenaikkan sehingga berdampak ke harga tiket.

Sejak dirilis pada April lalu, harga tiket Indonesia Open 2024 menjadi sorotan para pecinta bulu tangkis Tanah Air. Terdapat kenaikan pada sejumlah kategori dibanding edisi sebelumnya.

Tiket kategori 2 hari ketiga misalnya, untuk harga presale yang sebelumnya dijual sebesar Rp 200 ribu, kini dibanderol Rp 250 ribu. Sementara untuk harga normal yang sebelumnya dijual Rp 250 ribu, sekarang dijajakan sebesar Rp 300 ribu. Pada tiket kategori VIP hari ketiga juga mengalami kenaikan. Sebelumnya harga presale dijual Rp 475 ribu, sekarang Rp 625 ribu. Kemudian untuk harga normal sebelumnya dijual Rp 550 ribu, kini harganya Rp 700 ribu.

Armand menegaskan PBSI tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan dari keputusan menaikkan harga tiket Indonesia Open 2024, tetapi lebih ke penyesuaian biaya operasional. "Tentu masalah penambahan harga tiket ini bukan semata-mata kami mencari keuntungan, tetapi cost secara reguler tahun ini memang naik," ujar dia dalam sesi jumpa pers di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sennin, 3 Juni 2024.

"Seperti kita ketahui banyak sekali event-event yang berjalan, jadi kami bersaing dengan event-event lain dalam hal rental tempat, rental peralatan, itu semua cost-nya naik. Jadi kami menyeimbangi kenaikkan tersebut dengan harga kenaikkan yang tadi," kata Armand menambahkan.

Kendati harga melambung tinggi, antusiasme pecinta bulu tangkis Tanah Air tidak surut. Pria yang juga menjabat Manajer Tim Ad Hoc PBSI itu menyebut saat ini tiket sudah terjual sebanyak 75 persen. Adapun 15 persen bakal dialokasikan untuk penjualan secara langsung di lokasi pertandingan atau on the spot. "Jadi untuk hari per hari kami masih melakukan penjualan online."

Indonesia Open 2024 digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, mulai 4-9 Juni 2024. PBSI bakal menurunkan wakil-wakil terbaiknya, seperti tunggal putra Jonatan Christie, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, dan ganda putri Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti.

