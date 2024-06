Klasemen Proliga 2024 setelah Pekan Keenam Usai: Persaingan ke Final Four Nyaris Tuntas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pekan keenam Proliga 2024 sudah tuntas digelar. Persaingan berebut tiket final four nyaris tuntas.

Pada pekan keenam yang berlangsung di Malang, tim putri Jakarta Pertamina Enduro memastikan diri lolos ke final four. Mereka melaju setelah menang 3-0 atas Jakarta Livin Mandiri.

Pertamina Enduro menjadi tim ketiga yang lolos ke final four. Mereka menyusul Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta BIN.

Satu tiket empat besar lain masih diperebutkan Jakarta Elektrik PLN dan juara bertahan Bandung Bjb Tandamata. Namun, Jakarta Elektrik hampir pasti akan lolos. Mereka sudah mengemas 6 kemenangan dan masih menyisakan dua pertandingan. Sedangkan Bjb baru menang 5 kali dan hanya menyisakan satu pertandingan lagi.

Di bagian putra, Jakarta Lavani dan Palembang Bank SumselBabel sudah lolos ke final four. Pada pekan keenam tak ada tim yang menyusul lolos.

Namun, di atas kertas, dua tiket lagi hampir pasti menjadi milik Jakarta STIN BIN dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Keduanya sudah mengemas 6 kemenangan dari 10 laga. Pesaing mereka Jakarta Pertamina Pertamax sudah bermain 11 kali dan baru menang 5 kali.

Rekap Hasil Proliga 2024 Pekan Keenam

Lokasi: GOR Ken Arok, Malang (Jakarta Pertamina)

Kamis, 13 Juni 2024

Putri - Jakarta BIN vs Bandung Bjb Tandamata: 3-1 (25-15, 24-26, 25-23, 25-21)

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-18,25-15,26-24)

Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-22, 25-22, 25-23).

Jumat, 14 Juni 2024

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-2 (14-25, 17-25, 26-24, 26-24, 18-16)

Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-17, 27-25, 25-14 )

Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak: 3-0 (25-15, 26-24, 25-23).

Sabtu, 15 Juni 2024

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-15, 25-17, 25-20)

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bank bjb Tandamata: 3-2 (21-25, 25-13, 23-25, 25-20, 16-14)

Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN: 3-0 (25-22, 27-25, 25-18).

Minggu, 16 Juni 2024

Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax: 0-3 (25-27, 16-25, 16-25).

Selanjutnya: Klasemen Proliga 2024