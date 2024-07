Jadwal Wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Selasa, 30 Juli: 2 Ganda Bulu Tangkis dan Tim Panahan Beraksi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kontingen Indonesia masih bertarung di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024 pada cabang olahraga bulu tangkis serta panahan. Total, ada lima pertandingan yang dilakoni atlet-atlet Merah Putih pada Selasa, 30 Juli 2024.

Berdasarkan laman resmi Olimpiade Paris 2024, pada cabang olahraga bulu tangkis ada ganda putri Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi ganda putri Malaysia Pearly Tan / Thinaah Muralitharan.

Selanjutnya, pada cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra ada Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto menghadapi ganda putra India Satwiksairaj Ranrireddy / Chirag Shetty.

Sementara itu, pada cabang olahraga panahan, terdapat tiga atlet Indonesia yang bertarung. Pertama, Syifa Nurafifah Kamal akan menghadapi wakil India pada babak 32 besar di nomor tunggal putri.

Pada nomor tunggal putri babak 32 besar, Diananda Choirunisa menghadapi wakil Belanda Laura van der Winkel. Masih pada cabang olahraga panahan, ada Arif Pangestu di nomor tunggal putra menghadapi wakil Chinese Taipei yaitu Chih-Chun Tang.

Selain atlet-atlet Indonesia, ada beberapa pertandingan perebutan medali pada cabang olahraga menembak, tenis meja, judo dan gymnastic artistik.

Berikut jadwal atlet-atlet Indonesia pada Olimpiade Paris 2024, Selasa, 30 Juli 2024:

Bulu tangkis

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

(Sebelum 15.10 WIB) Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan

(Sebelum 19.00 WIB) Fajar Alfian/Muhamad Rian Ardianto vs Satwiksairaj Rankereddy/Chirag Shetty

Panahan

(18.57 WIB) Syifa Nurafifah Kamal vs Bhajan Kaur

(20.15 WIB) Laura van der Winkel vs Diananda Choirunisa

(22.45 WIB) Chih-Chun Tang vs Arif Pangestu

Jadwal perebutan medali Olimpiade Paris 2024, Selasa, 30 Juli 2024:

14.30 WIB Menembak 10m Air Pistol Tim Campuran

19.30 WIB Tenis meja ganda putra

20.30 WIB Menembak putra trap final

21.00 WIB Judo

23.15 WIB Gymnastic Artistic final tim putri.

Pemanah putri Indonesia Diananda Choirunisa (kanan) membidik sasaran disaksikan Syifa Nur Afifah Kamal (kiri) dan Rezza Octavia saat bertanding melawan China pada perempat final panahan beregu putri Olimpiade Paris 2024 di Esplanade des Invalides, Paris, Prancis, Minggu 28 Juli 2024. Tim panahan beregu putri Indonesia kalah 1-5 atas China. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Pilihan Editor: Rapor Pemain Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, Siapa Yang Paling Bersinar?