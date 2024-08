Presiden Jokowi Janji Beri Bonus Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan bonus kepada atlet Indonesia yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Namun, Jokowi belum bisa memastikan berapa nominalnya.

"Saya juga baru tahu, nanti dibicarakan. Yang jelas nanti ada bonus," ujar dia usai acara di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Sebelumnya, Indonesia berhasil memperoleh dua medali emas dalam ajang Olimpiade Paris 2024. Raihan pertama ditorehkan atlet panjat tebing Veddriq Leonardo pada nomor pertandingan speed putra, Kamis, 8 Agustus. Ia sukses mengalahkan wakil Cina Wu Peng di babak final dengan catatan waktu 4,75 detik, unggul 0,02 detik dari lawannya.

Gold medallist Veddriq Leonardo of Indonesia celebrates of the podium after the match Paris 2024 Olympics Climbing Men's Speed Victory Ceremony at Le Bourget Sport Climbing Venue, Le Bourget, France, August 08, 2024. REUTERS/Benoit Tessier

Beberapa jam kemudian, koleksi medali emas Indonesia kembali bertambah lewat cabang olahraga angkat besi. Lifter Rizki Juniansyah yang turun di kelas 73 kilogram berhasil menyelesaikan total angkatan snatch dan clean and jerks sebesar 354 kilogram. Ia unggul dari wakil Thailand Weeraphon Wihuma yang memiliki catatan total angkatan 346 kilogram.

Kemenangan Rizki semakin terasa spesial karena dia mencetak rekor baru Olimpiade pada angkatan clean and jerk dengan total beban yang berhasil diangkat sebesar 199 kilogram. Sebelumnya, dia merupakan pemegang rekor dunia junior angkatan snatch dengan total angkatan 157 kilogram. Ia juga pemegang rekor dunia total angkatan snatch dan clean and jerk usai sukses mengangkat bebas sebesar 365 kilogram dalam ajang Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 di Phuket, Thailand.

Selain meraih dua medali emas, Indonesia juga mengantongi satu medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis. Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung menjadi penyumbangnya tanpa perlu bertanding. Atlet Spanyol Carolina Marin yang seharusnya menjadi lawan dia pada perebutan tempat ketiga mengundurkan diri karena cedera ACL.

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

Jokowi juga mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi yang ditorehkan para atlet Indonesia di Olimpiade, terutama Veddriq dan Rizki. "Ya saya sangat senang dan mengapresiasi. Masyarakat saya kira semuanya senang dengan perolehan emas dari Veddriq (Leonardo) di panjat tebing dan Rizki (Juniansyah) di angkat besi."

Dengan raihan tiga medali tersebut, Indonesia sementara menempati peringkat ke-28 klasemen Olimpiade Paris 2024. Tim Merah Putih masih berpeluang menambah koleksi medali melalui cabang olahraga angkat besi. Lifter Nurul Akmal akan turun di nomor +81 kilogram putri pada Minggu, 11 Agustus 2024.

DANIEL A FAJRI

