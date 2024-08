Piala AFF 2024 Dimulai 8 Desember 2024: Ini Para Pesaing Timnas Indonesia di Grup B dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar terlebih dahulu menurut jadwal baru Piala AFF 2024 yang diagendakan bergulir mulai 8 Desember 2024.

Timnas Indonesia akan bertandang ke Myanmar pada Senin, 9 Desember, namun belum ada pengumuman resmi mengenai stadion tempat laga itu dilangsungkan. Tiga hari setelah itu Indonesia yang masuk Grup B, menjamu Laos, sebelum bertandang ke Vietnam pada 15 Desember.

Timnas Indonesia melakoni partai terakhir babak penyisihan Grup B dengan menjamu Filipina pada 21 Desember.

Babak semifinal turnamen ini digelar pada 26-30 Desember, sedangkan partai final dilangsungkan 2 Januari 2025 untuk leg pertama dan 5 Januari 2025 untuk leg kedua.

Hari ini, setelah mempertimbangkan rekomendasi beberapa Asosiasi Anggota, Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) hari ini mengubah tanggal turnamen ini.

Pembagian Grup Piala AFF 2024:

Grup A

Thailand

Malaysia

Singapura

Kamboja

Pemenang kualifikasi.

Grup B

Vietnam

Indonesia

Filipina

Myanmar

Laos.

Jadwal Indonesia pada Piala AFF 2024:

Myanmar vs Indonesia (9 Desember 2024)

Indonesia vs Laos (12 Desember 2024)

Vietnam vs Indonesia (15 Desember 2024)

Indonesia vs Filipina (21 Desember 2024).

