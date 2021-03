Tinju Dunia: Hadapi Manny Pacquiao, Mikey Garcia Bertaruh Rp 28,7 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Mikey Garcia sangat percaya diri setelah sesi latih tanding untuk persiapannya melawan Manny Pacquiao pada jadwal tinju dunia tahun ini. Bahkan, ia bertaruh US$ 2 juta atau setara Rp 28,7 miliar untuk dirinya sendiri jika mengalahkan legenda tinju Filipina tersebut.

Garcia sedang dalam pembicaraan untuk menghadapi PacMan, pria yang pernah menjadi rekan sepelatihan dan meniru Erik Morales atau Juan Manuel Marquez. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak pernah mempertaruhkan seluruh isi dompet saya," kata Garcia dikutip dari The Sun, 8 Maret 2021.

"Saya tidak sebodoh itu. Bagaimana jika tangan saya terluka atau jika saya jatuh atau sesuatu yang bodoh terjadi? Anda tidak pernah tahu. Tetapi jika saya mendapatkan uang yang lebih besar, dan tentu saya berharap mendapatkan penghasilan yang bagus, saya akan kehilangan setidaknya 1-2 juta dolar."

Garcia sedang dalam misi untuk menjadi juara dunia lima divisi, tetapi mengalahkan Pacquiao tidak akan membantunya mencapai itu. Pertarungan itu terjadi setelah Pacquiao, 42 tahun, dicopot dari gelar kelas welter WBA karena lama tidak aktif.

Meski begitu, Garcia, 33 tahun, mengakui kemenangan atas Pacquiao lebih berarti daripada sabuk tinju manapun. “Itu akan sangat berarti bagi saya untuk memenangkan gelar juara dunia. Saya tahu pasti bahwa Manny sangat kuat dalam memukul dan dia sangat cepat. Saya tidak menyangka itu."

"Saya tidak tahu tentang Morales atau Marquez. Mereka meminta saya untuk bertarung dengan gaya itu, melakukan counter-punching. Jadi saya melakukannya, dan saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Kami berlatih selama sebulan penuh, sparring tiga hari dalam seminggu," kata dia.

Mikey Garcia belum bertanding sejak Februari 2020 ketika dia mengalahkan Jessie Vargas, kemenangan pertamanya di kelas welter. Adapun Manny Pacquiao belum kembali sejak mengalahkan Keith Thurman, 32 tahun, dari sabuk WBA pada Juli 2019. Negosiasi keduanya terjadi setelah PacMan batal menghadapi Conor McGregor dan Ryan Garcia.