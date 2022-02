Hasil Pertandingan Ekshibisi Tenis Meja: Abdel Achrian Kalahkan Desta, Skor 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan tenis meja antara dua figur publik, Abdel Achrian dan Deddy Mahendra Desta, digelar pada Ahad, 6 Februari 2022. Dalam laga yang menggunakan format Best of Seven di GBK Arena, Abdel berhasil mengalahkan Desta dengan skor 4-1.

Abdel sempat memimpin di awal set pertama. Selebriti yang terkenal sebagai pelawak ini sudah unggul 3-0 dengan cepat. Namun, Desta tak ingin menyerah begitu saja. Sahabat Vincent Rompies ini berhasil membalik keadaan dan unggul di pertengahan set.

Pertandingan berjalan makin seru saat kedua pemain berbagi angka 10-10. Desta akhirnya merebut set pertama dengan keunggulan 11-10. Tertinggal di set pertama, Abdel mencoba menyamakan kedudukan di set kedua. Berbekal ketenangan dan keunggulan teknik yang dimilikinya, Abdel berhasil mengungguli Desta.

Sebaliknya, Desta justru sering melakukan kesalahan sendiri yang berujung bertambahnya poin Abdel. Alhasil, Abdel merebut set kedua sekaligus menyamakan kedudukan.

Desta mengulangi kesalahan yang sama di set ketiga. Sempat unggul, Desta justru sering melakukan kesalahan sendiri. Abdel pun menambah keunggulannya menjadi 2-1 usai merebut set ketiga dengan skor 11-6.

Desta gagal keluar dari tekanan. Hasilnya, Abdel berhasil merebut kemenangan di set keempat. Di gim penentuan, Abdel berhasil mendominasi. Kegagalan Desta menyeberangkan bola membuat Abdel berhasil mengemas skor 11-5 di set kelima.

Dengan hasil tersebut, Abdel pun memenangi laga dengan skor 4-1 dan berhak atas hadiah berupa voucher Traveloka senilai Rp 10 juta. Pertandingan tersebut disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube VINDES.

Baik Abdel maupun Desta dikabarkan telah mempersiapkan pertandingan layaknya pertandingan profesional. Warganet juga antusias menyambutnya sebagai "Pertandingan Abad Ini". Keriuhan tagar #VindesSport di Twitter dan jumlah penonton di YouTube yang mencapai 250 ribu lebih dianggap menjadi bukti.

