Tenis: Ngamuk dengan Pukuli Kursi Wasit, Alexander Zverev Dicoret dari Turnamen

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Jerman Alexander Zverev dikeluarkan dari turnamen ATP 500 di Acapulco, Meksiko, Rabu. Ia melakukan "perilaku tidak sportif" setelah kalah dalam pertandingan ganda, dengan memukul-mukul kursi wasit.

Zverev, berpasangan dengan petenis Brasil Marcelo Melo di nomor ganda, nyaris memukul wasit Alessandro Germani ketika dia berulang kali menyerang kursi wasit dengan raketnya setelah kalah 6-2 4-6(10-6) dari pasangan Inggris Lloyd Glasspool dan Harri Heliovaara.

"Karena perilaku tidak sportif pada akhirnya pertandingan ganda pada Selasa malam, Alexander Zverev telah ditarik dari turnamen di Acapulco," kata ATP dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.

Setelah berjabat tangan dengan lawan, Zverev terlihat mendekati kursi wasit dan memukulnya berulang kali sebelum menuju ke kursi tepi lapangan, kesal karena putusan wasit selama pertandingan.

Petenis berusia 24 tahun itu kemudian mendekati kursi untuk kedua kalinya dan sekali lagi memukulnya sambil meneriakkan sumpah serapah.

For the millionth time umpire abuse should be zero tolerance in tennis. Zverev should be suspended pic.twitter.com/953jkKmNXs