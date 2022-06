Hasil Final NBA 2022 Game 1, Warriors vs Boston Celtics 108-120

Aksi pemain Golden State Warriors, Klay Thompson (11) dan pemain Boston Celtics, Jaylen Brown (7) dalam final NBA 2022 di Chase Center, California, AS, 2 Juni 2022. Cary Edmondson-USA TODAY Sports

TEMPO.CO, Jakarta - Boston Celtics berhasil mencuri kemenangan dalam final NBA 2022 bola basket saat menghadapi Golden State Warriors pada Jumat, 3 Juni 2022 waktu Indonesia. Bermain di Chase Center, laga Golden State Warriors vs Boston Celtics berakhir dengan skor 108-120.

Al Horford menjadi motor serangan Celtics dengan mengemas 26 poin, 6 rebound, dan tiga assist. Berikutnya ada Jaylen Brown yang mencetak 24 poin, 7 rebound, dan 5 assist dan Marcus Smart yang menyumbangkan 18 poin, 5 rebound, 4 assist bagi Boston Celtics.

Sementara di kubu Warriors, Stephen Curry yang menjadi andalan utama mengemas 34 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Dua pemain lainnya yang mencetak poin terbanyak, yakni Andrew Wiggins (20 poin, 5 rebound) dan Klay Thompson (15 poin, 2 rebound) belum bisa membantu Warriors merebut kemenangan pertama.

Bermain di hadapan publik sendiri, Warriors langsung meningkatkan tensi permainan dengan merebut kuarter 1. Mereka unggul 32-28 dari tim tamu. Namun keunggulan itu bisa diperkecil oleh Celtics.

Mereka merebut kuarter kedua dengan mengemas 28 poin. Sementara Warriors hanya bisa mencetak 22 poin.

Stephen Curry terus menekan dan membawa keunggulan bagi timnya pada kuarter ketiga. Mereka mencetak 38 poin sementara Celtics meraih 24 angka.

Pada kuarter keempat situasi berbalik dengan cepat. Celtics terus menyerang dan bisa unggul. Mereka mencetak 40 poin sedangkan Warriors hanya bisa mengemas 16 poin saja. Laga pun ditutup dengan kemenangan Boston Celtics 120-108 atas Golden State Warriors.

Laga kedua final NBA 2022 akan berjalan pada Senin pagi, 6 Juni 2022 waktu Indonesia. Warriors masih akan menjadi tuan rumah pada pertandingan nanti.

Seluruh laga NBA Finals 2022 dapat disaksikan di O Channel dan Champions TV. Keduanya dapat diakses pada layanan over the top (OTT) Vidio.com. Selain Vidio.com, final NBA juga bisa disaksikan via NBA League Pass.

