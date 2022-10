Denmark Open 2022: Ahsan / Hendra dan Jonatan Christie Melaju ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan tunggal putra Jonatan Christie melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2022.

Bertanding di Jyske Bank Arena, Odense, Selasa, 18 Oktober, waktu setempat, Ahsan/Hendra menaklukkan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po Hsuan dengan skor 21-16, 21-15.

"Tadi dari awal kami sudah menyiapkan permainan depannya. Harus pegang lapangan depan karena shuttlecock di sini agak tdak stabil jadi susah dikontrol," kata Hendra dikutip dari rilis PBSI, Rabu, 19 Oktober 2022.

"Kalau pegang depan, kita enak untuk mengontrol strategi. Evaluasi hari ini mungkin dari pergerakannya dipercepat, tadi kami merasa masih terlalu lambat. Dan yang pasti harus menyerang duluan," kata dia menambahkan.

Setelah kemenangan ini, Ahsan/Hendra yang menjadi unggulan ketiga turnamen ini, akan kembali bertemu wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Menyusul kemenangan The Daddies, Jonatan juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah bermain tiga game untuk menyingkirkan pemain tuan rumah, Hans-Kristian Solberg Vittinghus, 21-8, 19-21, dan 21-18. Seusai laga, pemain tunggal putra yang akrab disapa Jojo ini mengungkapkan kunci kemenangannya.

"Kunci kemenangan saya hari ini berusaha buat dia capek dulu an membuat variasi tempo di permainannya," kata Jojo.

Laga selanjutnya, Jojo yang menjadi unggulan kedelapan, akan berhadapan dengan wakil Hongkong Lee Cheuk Yiu.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga memetik kemenangan di babak 32 besar. Pasangan Indonesia unggulan kelima itu mengalahkan wakil Belanda Ruben Jille/Ties Van Der Lecq dengan skor 21-6, 19-21, 21-8.

Sementara itu, tiga wakil Indonesia lainnya yang bertanding di turnamen bulu tangkis level BWF World Tour Super 750 pada Selasa, kandas. Mereka adalah tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung dan ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela.

Berikut rekap hasil pertandingan Selasa:

Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (Cina unggulan kedelapan) 14-21, 19-21

Jonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark) 21-8, 19-21, 21-18

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) 21-16, 21-15

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama (Jepang) 13-21, 21-16, 18-21

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ruben Jille/Ties van Der Lecq (Belanda) 21-6, 19-21, 21-8

Zachriah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand unggulan pertama) 14-21, 9-21

Baca Juga: Apriyani / Fadia Bawa Misi Balas Dendam di Denmark Open 2022