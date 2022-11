Jadwal Lengkap Final Four Bola Voli Livoli 2022, Diawali Indomaret vs BIN Samator

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli Indonesia, Livoli Divisi Utama 2022, akan memasuki babak final four. Jadwalnya akan berlangsung di GOR Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, mulai Jumat, 4 November, hingga Kamis, 10 November 2022.

Delapan tim terbaik masing-masing empat putra dan putri bakal kembali bersaing sebanyak dua putaran. Dari sektor putra, empat tim yang tampil adalah Pasundan Bandung, BIN Samator Surabaya, Indomaret Sidoarjo, dan Berlian Bank Jateng.

Sementara putri ada Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, Bank Jatim Surabaya, TNI AU, dan Kharisma Premium Bandung.

Rangkaian pertandingan final four Livoli Divisi Utama 2022 dibuka oleh persaingan tim putra Indomaret Sidoarjo menghadapi BIN Samator Surabaya pada Jumat (4 November) pukul 09:00 WIB.

Pada hari yang sama juga akan tersaji tiga pertandingan lainnya yakni Pasundan versus Berlian Bank Jateng pada pukul 14:00 WIB.

Setelah itu laga putri antara Petrokimia melawan Kharisma pukul 16:00 WIB. Terakhir TNI AU berhadapan dengan Bank Jatim pada pukul 18:30 WIB.

Selama final four, setiap harinya tersaji sebanyak empat pertandingan dengan masing-masing dua laga putra dan putri.

Dalam final four, tim akan bersaing memperebutkan dua tiket final masing-masing putra dan putri di lokasi yang sama pada 12-13 November.

Berikut jadwal final four bola voli Livoli Divisi Utama 2022:

Putaran I

Jumat, 4 November

09:00 WIB - Indomaret vs BIN Samator (Putra)

14:00 WIB - Pasundan vs Berlian Bank Jateng (Putra)

16:00 WIB - Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs Kharisma Premium (Putri)

18:30 WIB - TNI AL vs Bank Jatim Surabaya (Putri)

Sabtu, 5 November

12:00 WIB - Indomaret vs Berlian Bank Jateng (Putra)

14:00 WIB - BIN Samator vs Pasundan (Putra)

16:00 WIB - Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs Bank Jatim Surabaya (Putri)

18:30 WIB - Kharisma Premium vs TNI AU (Putri)

Minggu, 6 November

11.00 WIB - Indomaret vs Pasundan (Putra)

13:00 WIB - Berlian Bank Jateng vs BIN Samator (Putra)

15:00 WIB - Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs TNI AU (Putri)

17:00 WIB - Bank Jatim Surabaya vs Kharisma Premium (Putri)

Putaran II

Selasa, 8 November

12:00 WIB - Kharisma Premium vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia (Putri)

14:00 WIB - Bank Jatim Surabaya vs TNI AU (Putri)

16:00 WIB - BIN Samator vs Indomaret (Putra)

18:30 WIB - Berlian Bank Jateng vs Pasundan (Putra)

Rabu, 9 November

12:00 WIB - Bank Jatim Surabaya vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia (Putri)

14:00 WIB - Kharisma Premium vs TNI AU (Putri)

16:00 WIB - Berlian Bank Jateng vs Indomaret (Putra)

18:30 WIB - Pasundan vs BIN Samator (Putra)

Kamis, 10 November

12:00 - TNI AU vs Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia (Putri)

14:00 WIB - Kharisma Premium vs Bank Jatim Surabaya (Putri)

16:00 WIB - Pasundan vs Indomaret (Putra)

18:30 WIB - BIN Samator vs Berlian Bank Jateng (Putra).

Baca Juga: Indomaret Tampil Menawan di Livoli 2022