Jadwal Proliga 2023 Babak Final Four Sabtu 25 Februari: 2 Laga, Bandung Bjb dan STIN BIN Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali menghadirkan babak final four, Sabtu ini, 25 Februari. Dua laga akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, dengan disiarkan Moji TV dan Vidio.

Di bagian putri, akan tersaji laga Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ini akan jadi partai menarik mengingat hasil kedua tim di laga sebelumnya.

Bandung Bjb, yang merupakan juara bertahan, mampu meraih kemenangan pada partai pertamanya. Mereka mengalahkan Jakarta BIN dengan skor 3-2. Dalam klasemen Bjb masih berada di bawah Petrokimia, yang tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron 3-1.

Pertandingan ini akan jadi duel perebutan posisi puncak klasemen. Pemenang dalam laga ini juga akan sangat berpeluang lolos ke grand final.

Setelah laga Bjb vs Petrokimia, akan hadir pertandingan di sektor putra. Jakarta STIN BIN akan melawan Surabaya BIN Samator. Kedua tim akan sama-sama ngotot mengejar kemenangan untuk menjaga peluang lolos.

Pada laga sebelumnya, mampu mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 3-2. Sedangkan Samator takluk dari Jakarta Lavani Allo Bank dengan skor 1-3.

Jadwal Final Four Proliga 2023, Sabtu, 25 Februari:

16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator.