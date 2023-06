Liga Esports Nasional 2023 Diluncurkan, Peserta Umum Bisa Ikut Berkompetisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) membuka Liga Esports Nasional 2023 di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2023. Pada edisi pertama, game yang dipertandingkan adalah Mobile Legend.

“Menjadi komitmen PBESI dalam memajukan, mengembangkan, menguatkan kompetensi esports Indonesia untuk dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. Liga Esports Nasional 2023 bergulir untuk misi jangka panjang sebagai bagian pembinaan strategis PBESI dalam meningkatkan kompetensi pelatih serta atlet nasional," ujar ketua harian PBESI Bambang Sunarwibowo di Jakarta, Selasa.

Menggandeng Garudaku sebagai operator resmi, Liga Esports Nasional bergulir dengan beberapa tingkatan mulai dari Liga 3, Liga 2, dan Liga 1 dengan format promosi dan degradasi.

Pada edisi pertama, game yang dipertandingkan adalah Mobile Legend. Terdapat tiga konsep utama yakni, Terbuka, Tersebar, dan Tertata.

Khusus untuk Liga 3, tidak ada batasan jumlah bagi para peserta. Hal itu dilakukan demi mencari bibit atlet potensial di seluruh wilayah Indonesia.

"Ajang ini adalah masuk program PBESI yang bertujuan mencari bibit-bibit unggul yang tersebar di seluruh Indonesia demi terbentuknya tim esports yang kuat dan mampu mengharumkan nama bangsa di pentas internasional," kata Bambang.

Senada, Chief Operating Officer Garudaku Ricky Setiawan mengatakan sebagai liga resmi dari PBESI, ajang tersebut tersebar merata hingga ke pelosok Tanah Air.

"Tertata dengan baik demi menciptakan tatanan kompetisi yang optimal serta sebagai salah satu cara untuk akselerasi kualitas esports di Indonesia," ujar Ricky.

Pada edisi pertama, Liga Esports akan lebih dulu menggelar kompetisi untuk Liga 3 dan pendaftaran dibuka mulai Selasa hingga 18 Juli. Ada dua jalur pendaftaran yakni terbuka dan tertutup.

Sesuai namanya, jalur terbuka dapat diikuti siapa pun. Setelah pendaftaran, peserta akan melakoni babak kualifikasi.

Tidak hanya jalur terbuka, dalam ajang yang memperebutkan total hadiah Rp 3 miliar tersebut juga ada jalur tertutup.

“Jalur tertutup untuk tim yang termasuk dalam kategori profesional. Jalur ini khusus untuk tim-tim yang telah memenuhi persyaratan tim profesional PBESI dan terdaftar di PBESI. Akan ada 32 slot submission pro-tim, dan slot-slot tersebut diberikan dengan basis first come first serve,” kata Ricky.

Nantinya delapan tim terbaik dari masing-masing jalur dari Liga 3 akan promosi ke Liga 2. Kemudian mereka akan kembali bersaing untuk mendapatkan enam slot menuju Liga 1.

Pada edisi pertama, degradasi belum diberlakukan. Dengan kata lain, 10 tim yang berada di posisi bawah Liga 2 akan tetap bersaing untuk musim berikutnya.

Adapun enam tim yang promosi ke Liga1 akan bertemu dengan tim yang mendapatkan wildcard. "Tim wildcard adalah tim-tim yang sudah established. Yang secara kesiapan infrastruktur sudah jauh lebih kuat dibandingkan tim-tim komunitas dan tim-tim liga terbuka,” pungkas Ricky.

