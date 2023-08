Jadwal Australian Open 2023 Hari Ini: 11 Wakil Indonesia Bertanding, Ada Ginting dan Jonatan Christie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen bulu tangkis Australian Open 2023 memasuki hari kedua. Sebanyak 11 wakil Indonesia yang akan berlaga di babak pertama atau babak 32 besar di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Pada nomor tunggal putra, tiga wakil Indonesia akan bertarung. Jonatan Christie, finalis Japan Open 2023, akan menghadapi mantan tunggal putra nomor satu dunia asal Jepang, Kento Momota. Selain itu, Anthony Sinisuka Ginting dan Shesar Hiren Rhustavito juga akan berlaga di babak pertama.

Pada nomor tunggal putri, tiga wakil Indonesia juga akan berlaga. Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin. Dua atlet muda, Komang Ayu Cahya Dewi akan menghadapi wakil India, Tasnim Mir, sedangkan Ester Nurumi Tri Wardoyo akan berduel melawan Supanida Katethong dari Thailand.

Laga berat akan menanti wakil Indonesia pada ganda campuran. Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi jagoan Hong Kong, Thang Chun Man / Tse Ying Suet dan Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Chan Peng Soon / Cheah Yee See dari Malaysia.

Duel sesama wakil Indonesia juga akan tersaji pada babak pertama turnamen BWF World Tour Super 500. Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi pasangan non-pelatnas PBSI, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja.

Jadwal Australian Open 2023 hari Rabu, 2 Agustus 2023 selengkapnya. Rangkaian pertandingan dimulai pukul 06.00 WIB.

Lapangan 1

P6: Jonatan Christie (7) vs Kento Momota (Jepang)

P9: Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chang Ko-Chi Le Chih Chen (Cina Taipei)

P10: Putri Kusuma Wardani vs Sim Yu Jin (Korea Selatan)

TBA: Anthony Sinisuka Ginting (1) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

Lapangan 2

P4: Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Chan Peng Soon / Cheah Yee See (Malaysia)

TBA: Shesar Hiren Rhustavito vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand)

TBA: Komang Ayu Cahya Dewi vs Tasnim Mir (India)

Lapangan 3

P5: Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Supanida Katethong (Thailand)

Lapangan 4

P4: Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja

P10: Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (7) vs Thang Chun Man / Tse Ying Suet (Hong Kong)

