ONE Championship Bersedia Wadahi Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg

TEMPO.CO, Jakarta - CEO ONE Championship Chatri Sityodtong mengungkapkan kesediannya menggelar duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg. Renacananya, pertandingan antara dua miliyarder itu bakal diadakan di Colloseum, Roma, Italia.

Musk sebelumnya mengatakan sudah berkomunikasi dengan otoritas Italia terkait penggunaan Colloseum sebagai tempat pertarungannya melawan Zuckerberg dan akan melibatkan yayasan kedua dari kedua pihak.

Namun, hal tersebut langsung dibantah Zuckerberg. Melalui akun Threads pribadinya, pebisnis berusia 39 tahun itu akan menerima tantangan Musk jika pertarungannya diselenggarakan oleh ONE Championship atau UFC.

Chatri merespons unggahan tersebut dengan menuliskan: "Ayo kita lakukan, Mark! Kami bisa melakukan kerja sama promosi untuk menjadikannya sebagai pertarungan terbesar dalam sejarah."

"Rencananya saya akan menjadikan ONE vs UFC sebagai tajuk utamanya, lalu saya melawan Dana (White, Presiden UFC) sebagai laga pembuka, dan duel kamu melawan Musk sebagai pertandingan utama," tulisnya.

Zuckerberg diketahui telah berlatih dengan Chatri ditemani oleh juara ONE flyweight grappling submission Mikey Musumeci sejak April lalu. Sementara Elon Musk berlatih dengan legenda UFC sekaligus mantan juara dunia George St Pierre.

Menanggapi unggahannya di Threads, Chatri memastikan bahwa pihaknya bersedia mewujudkan duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg. Ia juga siap melakukan pertandingan ONE Championship vs UFC kapan saja.

"Jika Zuckerberg dan Musk ingin bertarung di Colloseum Italia, saya dan tim akan sangat senang membuatnya benar-benar terwujud," ucap Chatri seperti dikutip dari South China Morning Post, Minggu, 13 Agustus 2023.

Keuntungan Elon Musk vs Mark Zuckerberg akan Didonasikan ke Para Legenda

Musk dalam unggahan di akun X pribadinya, Jumat, 11 Agustus mengatakan bahwa keuntungan dari duel melawan Zuckerberg akan didonasikan ke para legenda atlet bela diri serta rumah sakit anak di Italia.

Meski begitu, dia belum membeberkan jadwal pertandingan kontra Zuckerberg. Namun beredar kabar yang menyebut pertarungan bakal berlangsung pada 26 Agustus 2023.

Kedua taipan teknologi tersebut sudah saling melakukan psywar sejak Juni lalu. Berawal dari unggahan Musk yang menyebut siap bertarung saingan bisnisnya itu, kemudian disambut positif oleh Zuckerberg yang meminta Musk mengirim lokasi pertandingannya.

SOUTH CHINA MORNING POST, BLEACHER REPORT

