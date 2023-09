Kehadiran Justin Bieber Memotivasi Coco Gauff Bangkit untuk Kalahkan Elise Mertens

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coco Gauff dibuat terpesona oleh Justin Bieber di tengah kerumunan selama dia berada di Amerika Serikat. Petenis putri AS berusia 19 tahun itu mengatakan kehadiran penyanyi itu menginspirasi kemenangannya setelah bangkit dari ketertinggalan melawan petenis Belgia Elise Mertens pada babak ketiga US Open 2023, Sabtu, 2 September 2023.

Gauff kehilangan set pembuka di Stadion Arthur Ashe, New York tetapi bangkit dan memastikan kemenangan 3-6, 6-3, 6-0 dan mencapai babak keempat dengan disaksikan langsung oleh Bieber dan istrinya, Hailey.

“Saya melihat dengan pasti siapa yang ada di sana,” kata Gauff dalam siaran ESPN usai pertandingan. "Saya berpikir, 'Saya tidak bisa kalah di depan Justin Bieber'. Saya tidak kalah setelah melihatnya.”

"Saya merasa sedikit tegang saat pertama kali melihatnya, lalu saya teringat Presiden (Barack) Obama dan Michelle Obama berada di pertandingan putaran pertama saya.”

Unggulan keenam Gauff, yang sedang mengejar gelar Grand Slam pertamanya, mengatakan dia merasa terhormat memiliki selebritas yang berdiri di tribun selama pertandingannya tahun ini. Selain Obama dan Bieber, pemain Miami Heat yang enam kali masuk NBA All-Star Jimmy Butler dan aktris Katie Holmes juga menghadiri pertandingannya.

"Gila. Saya sudah datang ke US Open selama bertahun-tahun. Menjadi penggemar, hanya melihat ke kerumunan untuk melihat siapa yang datang, melihat ke dalam bangku presiden, di suite, untuk melihat siapa yang ada di sana, sekarang menjadi pemain, sungguh gila,” kata Gauff.

“Saya benar-benar terpesona pada Justin. Never Say Never, saya rasa salah satu lagu favorit saya ketika masih kecil. Lalu Baby, Oh, Baby. Saya bisa mendengarkan semua lagunya.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau begitu, Hailey juga akan datang. Kurasa itu adalah kencan malam kecil bagi mereka, dan itu sangat keren.”

Gauff, yang selanjutnya akan menghadapi mantan peringkat 1 dunia Caroline Wozniacki, mengatakan ada selebritas lain yang akan meninggalkan bintangnya.

"Pastinya Beyonce," kata Gauff. "Jika dia datang, ya ampun, saya harap mereka tidak menampilkannya di layar. Mungkin di akhir (pertandingan).”

REUTERS

Pilihan editor: Hasil Liga 1: Persija Jakarta vs Persib Bandung Berakhir 1-1, Hanif Sjahbandi Kena Kartu Merah