Sponsor Baru untuk AS Roma, Apa Itu Riyadh Season?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Rabu 4 Oktober 2023, AS Roma mencapai kesepakatan dengan Riyadh Season sebagai sponsor jersey selama dua tahun. AS Roma memang sedang membutuhkan sponsor jersey baru sejak upaya menggandeng DigitalBits tak menemui kata sepakat.

Kesepakatan dengan Riyadh Season dilaporkan bernilai sekitar 25 juta euro atau Rp410,3 miliar. Kabarnya, ada klausul AS Roma harus melakoni pertandingan persahabatan di Arab Saudi.

Tentang Riyadh Season

Dikutip dari situs web AS Roma, CEO dan Manajer Umum AS Roma Lina Souloukou mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi momentum bagi kedua pihak. “Kami sangat senang menyambut Riyadh Season sebagai mitra utama baru AS Roma. Riyadh Season adalah salah satu acara hiburan musim dingin terbesar di dunia, olahraga salah satu pusat perhatian,” katanya.

Dikutip dari situs web Wego, Riyadh Season festival ajang olahraga, seni, dan hiburan di Riyadh. Tak hanya untuk masyarakat Riyadh, tapi juga untuk masyarakat luas, terutama warga Arab Saudi. Riyadh Season bagian dari Saudi Seasons yang diselenggarakan oleh Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi.

Riyadh Season memulai debutnya pada 2019. Itu bersamaan dengan festival lainnya seperti Jeddah Season, Sharqiah Season, Taif Season, Al Soudah Season, National Day Season, dan Ha’il Season. Banyaknya festival serupa bertujuan untuk stimulasi ekonomi dan mendatangkan turis.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Festival Riyadh Season mengikuti visi Pangeran Mohammed bin Salman untuk Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman ingin menjadikan tahun 2030 menjadi momentum Arab Saudi makin progresif pada masa depan. Untuk mendukung festival serupa, pemerintah Arab Saudi telah mempermudah akses keluar masuk negaranya melalui layanan visa elektronik.

Riyadh Season kembali digelar dan akan melaksanakan seremoni pembukaan pada 28 Oktober 2023. Di Riyadh Season 2023, pengunjung akan disuguhkan berbagai macam event dan kegiatan.

Pilihan Editor: AS Roma Gandeng Riyadh Season sebagai Sponsor Jersey Selama Dua Tahun