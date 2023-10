Megawati Hangestri Mulai Diperhitungkan di Klub Bola Voli Korea Selatan, Raih MVP Bersama Jungkwanjang Red Sparks

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas Voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi telah membuktikan prestasinya ketika debut Bersama klub Korea Selatan, Jungkwanjang Red Sparks. Dalam pertandingan perdananya, Megawati mencetak prestasi gemilang dengan meraih gelar Most Valuable Player (MVP).

Profil Megawati Hangestri Pertiwi

Megawati Hangestri Pertiwi dikenal sebagai salah satu pemain profesional bola voli ternama dari Jember. Ia telah mengukir namanya dalam dunia olahraga voli Indonesia. Dikenal karena kelincahan dan kekuatannya dalam mengolah pukulan, Megawati telah menjadi andalan Timnas Bola Voli Putri Indonesia dalam berbagai ajang kompetisi, termasuk SEA Games 2017 dan 2019.

Sejak awal kariernya pada usia 14 tahun, Megawati telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain bola voli yang berbakat. Perjalanan profesionalnya dimulai saat ia bergabung dengan Tim Bola Voli Putri Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015.

Dari sana, ia melanjutkan karier dengan bergabung dengan sejumlah tim bergengsi seperti Jakarta Pertamina Energi, Jakarta BNI 46, Supreme Chonburi E-Tech Thailand, hingga Ha Phu Thanh Hoa Vietnam. Di dalam negeri, ia juga pernah memperkuat tim-tim seperti Jakarta Pertamina Fastron, Bandung BJB Tandamata, dan Surabaya Bank Jatim.

Karier di Jungkwanjang Red Sparks

Megawati yang merupakan seorang Muslim menarik perhatian sebagai pemain yang tampil dengan mengenakan hijab, sebuah pilihan yang telah menimbulkan beragam pendapat di kalangan penggemar.

Meskipun menggunakan hijab saat bermain, Megawati telah membuktikan bahwa pilihan tersebut tidak menghalangi performanya di lapangan. Dikutip dari Namu Wiki, ia bahkan mengatakan bahwa selama bermain voli, hijabnya belum pernah terlepas, menunjukkan komitmen dan keterampilan yang luar biasa.

Selama karier voli profesionalnya, Megawati telah bermain untuk berbagai klub terkemuka, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia adalah satu-satunya pemain voli asal Indonesia yang bermain di K-League Korea Selatan. Keberhasilannya dalam menghadapi kompetisi tingkat klub di Korea Selatan adalah bukti nyata dari kemampuan dan dedikasinya sebagai atlet voli.

Selain berprestasi di tingkat klub, Megawati juga telah mendapatkan pengakuan dalam ajang kompetisi internasional. Ia menjadi bagian dari tim nasional voli Indonesia dalam SEA Games 2023 yang berlangsung di Phnom Penh. Timnas Indonesia yang diwakili Megawati berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut.

Pencapaian Megawati Hangestri

Salah satu momen penting dalam karier Megawati Hangestri adalah saat ia menerima penghargaan Best Opposite Spiker dalam Asian Women's Volleyball Challenge Cup 2023. Penghargaan tersebut merupakan bukti keunggulan Megawati dalam memimpin serangan timnya. Keberhasilannya ini juga mendapatkan apresiasi khusus dari pelatih timnas, Goh Hee-jin.

Sebagai seorang atlet papan atas, Megawati telah mengoleksi sejumlah prestasi baik secara individu maupun bersama timnas dan klub. Di antara prestasi individunya, ia pernah meraih penghargaan Best Server ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021, Best Server Proliga 2022, Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022, serta penghargaan MVP Livoli Divisi Utama 2022.

Selain itu, menurut Volleybox, Megawati juga meraih medali perak dan perunggu dalam berbagai ajang kompetisi, termasuk SEA Games dan ASEAN Grand Prix. 2023

Dengan kiprahnya yang cemerlang dalam dunia olahraga, Megawati Hangestri Pertiwi telah menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda pemain voli Indonesia, menunjukkan dedikasi dan ketekunan yang dalam mengangkat olahraga Indonesia di kancah internasional.

