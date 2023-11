Jeka Saragih Debut di UFC Lawan Lucas Alexander, Meniti Karier dari Wushu ke One Pride MMA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung asal Indonesia Jeka Saragih akan dipertemukan petarung asal Brasil Lucas Alexander pada Ultimate Fighting Championship atau UFC Vegas 82 di UFC Apex, Las Vegas, Amerika Serikat, Ahad dini hari, 19 November 2023, WIB. Atlet asal Sumatera Utara itu mengaku siap meladeni taktik apa pun yang akan digunakan Lucas Alexander.

Jeka akhirnya debut di UFC setelah sembat gagal lantaran dua calon lawannya mundur. Calon lawan pertama, Jesse Butler mengundurkan diri dari pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung pada 18 November karena cedera. UFC lalu menjadwalkan Jeka gelut dengan Charlie Campbell. Duel juga batal setelah The Canniball, julukan Charlie, menarik diri karena tak bisa turun ke 145 pon untuk pertandingan.

Sebelum menjajal debut di Octagon UFC, Jeka Saragih dilaporkan telah menjalani pemusatan latihan (TC) di San Diego, California, Amerika Serikat selama lima bulan. Di sana, pemilik julukan Tendangan Maut ini menjalani pembenahan di sisi strategi permainan agar tak terbawa dalam ritme permainan lawan. Jeka mengaku pelatihannya berjalan dengan baik. Kendala yang dialami hanya keseleo yang memang lazim baginya.

“Kondisi di sini puji Tuhan baik baik saja. Kendala-kendala selama latihan paling Cuma keseleo dan itu biasa kami alami. Selain itu, TC berjalan dengan lancar,” ungkap Jeka.

Sesuai dengan instruksi pelatih, Jeka mengatakan akan bermain di stand up fighting saat berhadapan dengan Lucas Alexander. Jika nantinya lawan menggunakan teknik take down, Jeka telah mengantisipasinya. The Lion, julukan Lucas, juga kuat di gaya bertarung stand up fighting. Strategi untuk mengantisipasi itu, kata Jeka, juga sudah disiapkan. Dia optimistis memenangkan duel di debut UFC-nya itu.

“Kalau bicara (kemungkinan bisa) TKO (lawan), itu menurut saya berbicara tentang keberuntungan saja. Tapi mudah-mudahan saya memberikan yang terbaik di pertandingan nanti. Saya harus optimis memberikan kemenangan,” kata Jeka.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi Ahad, 13 November 2022, Jeka bercerita, perkenalannya dengan olahraga bela diri terjadi pada usia 12 tahun. Ia yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama mulai menekuni wushu. Saat menggeluti wushu, ia pernah menjadi juara I di Kejuaraan Nasional 2013 yang berlangsung di Yogyakarta. Dari Sumatera Utara, Jeka kemudian hijrah ke Batam, Kepulauan Riau, untuk bekerja dan berlatih di Batam Fighter Club (BFC).

“Sekarang juga kadang-kadang masih ikut wushu walaupun fokusnya sudah ke MMA,” kata pria yang lahir di Bah Pasunsang, Raya, Simalungun, Sumatera Utara, 3 Juli 1995, ini.

Pada 2016, Jeka ia mendapatkan tawaran dari pemilik BFC, Yakop Sutjipto, untuk ikut program One Pride MMA. Pada April 2017, ia membuktikan dirinya mampu berprestasi di One Pride MMA. Jeka berhasil menyabet gelar juara One Pride kelas 70 kilogram setelah mengalahkan petarung Ngabdi Mulyadi dengan TKO di ronde pertama. Karier Jeka makin melejit setelah ia pindah ke Sasana Satria Negara Fighting Camp di Bandung pada 2018.

Tak lama berselang, pemilik nama lengkap Jeka Asparido Saragih ini meraih sabuk juara kelas ringan One Pride MMA. Rentetan prestasi itu membuat Jeka menjadi pembawa obor Asian Games 2018 yang diarak keliling Sumatera Utara. Untuk level internasional, pertarungan Jeka yang pertama adalah kala mengalahkan Mhar John Manahan dari Filipina dalam One Pride MMA Pro: Never Quit Fight Night 32. “Perjalanan karier saya tak terlepas dari One Pride MMA,” kata dia.

Keberhasilan Jeka tembus ke ajang UFC adalah buah dari jerih payahnya setelah tampil dari ajang pencarian bakat bertajuk Road to UFC di Bali. Di babak pertama, Si Tendangan Maut tampil memukau dengan menumbangkan wakil India, Pawan Maan Singh dengan TKO. Kemudian di babak semifinal, Jeka juga mengandaskan perlawanan petarung asal Korea Selatan Won Bin Ki melalui TKO dalam satu ronde.

Namun, di partai final, Jeka harus mengakui keunggulan petarung India lainnya, Anshul Jubli. Kendati kalah, berkat penampilan impresifnya selama pertandingan, Jeka justru mendapatkan kontrak dari UFC. Pada 9 Februari 2023, Jeka Saragih pun menandatangani kontrak tersebut. Bersama manajernya, Graham Boylan, Jeka menandatangani kontrak untuk 5 pertandingan di UFC.

“Ketika saya kalah di final turun dari octagon, langsung ditemui pihak UFC yang menawari kontrak. Lalu kontrak tersebut saya terima,” kata petarung MMA berusia 28 tahun tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | NURDIN SALEH | RYZAL CATUR ANANDA | MAJALAH TEMPO

